خبير يحذر من أكبر فقاعة في تاريخ الأسواق بسبب الذكاء الاصطناعي

يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة "Stability AI"، عماد مستاك – وهي شركة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي -، أن "AI" سيكون أكبر فقاعة على الإطلاق تتعرض لها الأسواق.

وفي حديثه مع محللي UBS في مكالمة الأسبوع الماضي، قال "مستاك" عن الذكاء الاصطناعي: "أعتقد أن هذه ستكون أكبر فقاعة على الإطلاق". وأضاف أنه لا يزال في مراحله المبكرة وغير جاهز للتبني على نطاق واسع في صناعات مثل البنوك حتى الآن".

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كما أطلق عليها اسم "بذرة فقاعة الذكاء الاصطناعي"، وهي لم تبدأ بعد.

"ستابلتي أيه آي"، هي الشركة التي تقف وراء "Stable Diffusion"، وهي واحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأكثر شيوعاً مثل "ChatGPT".

وتتيح للمستخدمين إنشاء صور واقعية عن طريق إدخال نص. ولديها أكثر من مليون مستخدم وقد جمعت أكثر من 100 مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك "Coatue"، و"Lightspeed Venture Partners".

وتم اتهام "مستاك"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، بتقديم ادعاءات مضللة حول خلفيته وإنجازاته وشراكاته. لقد عارض المزاعم واحدة تلو الأخرى في رد تفصيلي على مدونته الشخصية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

استحوذ الذكاء الاصطناعي التوليفي على مخيلة العديد من المسؤولين الأكاديميين والمديرين التنفيذيين وحتى طلاب المدارس، لقدرته على إنتاج لغة ومحتوى مرئي يشبه الإنسان من الصفر استجابةً لمطالبات المستخدم اعتماداً على كميات هائلة من البيانات.

ولطالما كان الذكاء الاصطناعي موجوداً منذ فترة طويلة، حيث أصبحت التكنولوجيا الآن ميزة شائعة للتصفح عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والمساعدين المنزليين. إلى جانب تطبيقات المستهلك، يتم استخدام التكنولوجيا في الطب والنقل والروبوتات والعلوم والتعليم والتمويل والدفاع وغيرها من الصناعات.

ومع ذلك، هناك شكل أكثر حداثة من الذكاء الاصطناعي ظهر مؤخراً وهو الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يستخدم في أدوات مثل تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعي الشهير "ChatGPT"، من شركة التكنولوجيا الأميركية "OpenAI"، وكذلك "Bard" من "غوغل"، ومولدات الصور مثل Dall-E، "Stable Diffusion"، و"Midjourney".

قال مستاك إن المبلغ الإجمالي للاستثمار المطلوب في الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يكون تريليون دولار "لأنه أكثر أهمية من شبكات الجيل الخامس كبنية تحتية للمعرفة"، واقترح على البنوك مثل "UBS" أن تتبنى التكنولوجيا لأنها "سوق ضخمة".

لكنه أضاف أنها في "المراحل الأولى" من التطور الآن.

وقال مستاك: "التقنية ليست جاهزة تماماً" ليتم نشره على نطاق واسع في الصناعات الكبيرة مثل الخدمات المالية، "لكن يمكننا أن نرى القيمة".

وأكد أن الشركات التي لا تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب في أعمالها ستُعاقب من قبل سوق الأسهم.

واستشهد بمثال "غوغل"، التي خسرت 100 مليار دولار في يوم واحد بعد أن قدم روبوت الدردشة Bard AI معلومات غير دقيقة في مقطع فيديو ترويجي عند صدوره.

ويعتقد "مستاك" أنه لا توجد العديد من الفرص القابلة للاستثمار حالياً، فيما سيكون هناك شركات ناجحة في عملية الانتقال وستظهر نتائج استخدام الذكاء الاصطناعي سريعاً على أرباحها النهائية بشكل مناسب، بينما سيكون هناك عقاب لأولئك الذين لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي".