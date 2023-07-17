لجنة سويسرية تقر: "يو بي إس" الوريث الوحيد لمقايضات ديون "كريدي سويس"

قررت اللجنة التي تشرف على سوق مقايضات التخلف عن السداد أن مجموعة "يو بي إس" ستصبح الكيان المرجعي لعقود "CDS" الخاصة بـ "كريدي سويس".

وقالت لجان تحديد مشتقات الائتمان إن مجموعة "UBS" هي "الخلف الوحيد لمجموعة "كريدي سويس"، وفقاً لإشعار على موقعها على الإنترنت يوم الاثنين. يأتي القرار بعد 4 أشهر تقريباً من توسط الحكومة السويسرية في صفقة لـ "UBS" للاستحواذ على منافستها الغارقة.

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وأشارت اللجنة إلى بيان مجموعة "يو بي إس" في 12 يونيو بشأن استكمال الاستحواذ على "بنك كريدي سويس" كأساس لقرارها. وتحمل "UBS" الالتزامات المستحقة لمجموعة "كريدي سويس" بموجب سندات الدين القائمة في تلك المرحلة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومنذ الإعلان عن عملية الاستحواذ في مارس، بدأ المستثمرون يراهنون على أن سعر عقدي "كريدي سويس"، و"يو بي إس" سيتقاربان في النهاية، مما يؤدي إلى تقليص الفجوة بينهما. وتم تداول عقود "كريدي سويس" الرئيسية لمدة 5 سنوات عند 88 نقطة أساس اعتباراً من الساعة 9:13 صباحاً في لندن، بانخفاض عن 900 نقطة أساس في منتصف مارس وفقاً لشركة البيانات "ICE". بينما تتداول عقود مقايضات التخلف عن السداد "CDS" الخاصة بـ "UBS" المكافئة عند 92.5 نقطة أساس.

وقد بدأت عملية اختيار الالتزامات المرجعية القياسية الجديدة، أو أي أوراق مالية لمجموعة "UBS" ستحل محل مقايضات مجموعة "كريدي سويس"، وفقاً للبيان. وقالت اللجنة إلى أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن "من المحتمل حدوث بعض الاضطراب".

كما حثت اللجنة المشاركين في السوق على التصرف بسرعة في تحديد أفضل السبل للتعامل مع المعاملات المتعلقة بالمبادلات المرتبطة بالديون الثانوية لمجموعة "كريدي سويس"، وتم تحديد عدد من الخيارات.

وبلغ الحجم النظري الصافي لمقايضات "كريدي سويس" المستحقة 1.74 مليار دولار اعتباراً من 12 مايو، وفقاً لبيانات من "Depository Trust & Clearing Corporation".

فيما وافق 11 مشاركاً في اللجنة على أن يصبح "UBS" هو الكيان المرجعي لمقايضة الائتمان الخاصة بـ "كريدي سويس"، في حين لم يكن هناك تصويت ضده. وامتنع بنك كريدي سويس بموجب قواعد الهيئة عن المشاركة في قرار اللجنة.