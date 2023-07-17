ماذا يحرك سوق الأسهم السعودية؟ خبير يجيب

استبعد الرئيس التنفيذي لـ"تقنيات مكيال المالية" هشام أبو جامع في مقابلة مع "العربية"، انتقال السيولة من العقار إلى سوق الأسهم السعودية.

وقال أبو جامع، إنه ربما يكون هناك تخارج من أسواق الدين نوعا ما تتجه بعضها إلى فرص محددة في سوق الأسهم.

مادة اعلانية

وتابع: "سوق الدين خلال الفترة الماضية سحبت الكثير من السيولة سواء في الودائع أو المرابحات أو الصكوك... أعتقد أنه في حالة توافر فرص يتم توفير السيولة من سوق الدين وليس من العقار".

وأوضح أن ارتفاع التداولات اليومية في سوق الأسهم لنحو 6-7 مليارات ريال نتيجة المضاربات وغالبية السيولة في الأسهم المتوسطة حيث شهدنا ارتفاعات للبعض بنحو 70 و80 و90% خلال فترة وجيزة.

وأشار إلى أن معظم الاستثمارات تذهب إلى المضاربات في الشركات المتوسطة وهو ما يفسر ارتفاع المؤشر "تاسي" بنسبة 12% منذ بداية العام، بينما ارتفع مؤشر أكبر 30 شركة بالسوق بنحو 6% فقط.

وأضاف أن السوق العقارية تعاني في الفترة الماضية بسبب ارتفاع الفائدة، موضحا: "الفائدة على العقار مرتفعة جدا وفي أفضل الأحول تبلغ 5-6% وهي تراكمية، ولكن الطلب على العقار سيستمر".