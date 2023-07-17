"فورد" تخفض أسعار سياراتها الكهربائية بنحو 17% لهذا السبب!

خفضت شركة "فورد موتور" أسعار شاحنتها الكهربائية "F-150 Lightning"، قائلة إن جهودها لتعزيز الإنتاج وخفض تكاليف معادن البطاريات قد آتت أكلها.

وقالت فورد إن أسعار بعض الإصدارات الأقل تكلفة من "لايتنينغ" ستنخفض بنحو 10000 دولار، وهو ما يصل إلى 17% عن أسعارها المعلنة في مارس الماضي. وستنخفض أسعار جميع الإصدارات، بما في ذلك الطراز "بلاتينيوم"، بما لا يقل عن 6000 دولار من المستويات المحددة في مارس.

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قامت شركة فورد بزيادة أسعار "Lightning" عدة مرات منذ ظهورها لأول مرة في عام 2021، بسبب قيود التوريد وارتفاع أسعار المعادن المستخدمة في بطاريات الشاحنات الكهربائية. وعملت فورد على زيادة إنتاج الشاحنة في الأشهر الأخيرة، مع ترقيات المصنع التي من المتوقع أن تضاعف 3 أضعاف إنتاجها بحلول الخريف.

على الجانب الآخر، قالت "فورد" في بيان اليوم الاثنين، إن مصنع ديربورن الذي يصنع Lightning سيغلق لعدة أسابيع بينما يتم تسير الشركة في استكمال ترقيات الإنتاج.

كانت زيادة إنتاج "Lightning" وغيرها من سيارات "فورد" الكهربائية من الأولويات الرئيسية للرئيس التنفيذي، جيم فارلي هذا العام. لكن الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج لم تكن سلسة. إذ باعت فورد 4,466 من سيارة "لايتنينغ" فقط في الربع الثاني بعد أن أدى حريق في أحد المركبات في فبراير إلى إيقاف الإنتاج لمدة 5 أسابيع.

وفي وقت ظهورها لأول مرة عام 2021، كان الإصدار الأقل سعراً من "Lightning" يباع بحوالي 40 ألف دولار. وزاد هذا السعر عدة مرات، حيث وصل إلى حوالي 60 ألف دولار في مارس. بينما قادت التخفيضات المعلنة اليوم الاثنين إلى خفض السعر للفئة الأولى من السيارة إلى حوالي 50000 دولار.

بينما سيكون سعر الإصدار الأغلى من الشاحنة عند 92000 دولار، بانخفاض عن 98000 دولار.

وستعلن شركة فورد عن أرباحها في الربع الثاني بعد إغلاق الأسواق الأميركية في 27 يوليو.