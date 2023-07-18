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اليابان تفقد الصدارة كأقوى جواز سفر عالمي.. لصالح هذه الدولة!

أقوى 15 "باسبور" تفصل بينها 4 وجهات فقط

دبي - العربية.نت
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أصبحت سنغافورة في صدارة الترتيب العالمي، من حيث قوة جواز السفر متقدمة على اليابان، حيث يسمح حامل جواز السفر السنغافوري بالدخول بدون تأشيرة إلى 192 وجهة عالمية، وفقاً لأحدث مؤشر من "Henley Passport".

بعد 5 سنوات في القمة، تراجعت اليابان إلى المركز الثالث حيث انخفض عدد الوجهات التي يمكن لجواز السفر الوصول إليها بدون تأشيرة، وفقاً للتصنيف الذي نشرته شركة استشارات الهجرة Henley & Partners ومقرها لندن.

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بينما تراجعت الولايات المتحدة، التي تصدرت التصنيف قبل ما يقرب من عقد من الزمان، مرتبتين إلى المركز الثامن. فيما قفزت المملكة المتحدة، بعد الركود الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مرتبتين إلى المركز الرابع، وهو المركز الذي احتلته آخر مرة في عام 2017، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتعد سنغافورة نقطة جذب للثروة، مع التدفق الأخير مدفوعاً بقمع الشركات الخاصة في الصين والمخاوف من التوترات الجيوسياسية. لكن الحصول على امتياز استخدام وثيقة السفر الخاصة بالمدينة الدولة ليس بالأمر السهل. إذ منحت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة الجنسية لنحو 23100 شخص العام الماضي، واستبعدت السلطات في وقت سابق من هذا العام القيام بذلك على أساس صافي ثروة الأفراد.

ويتتبع ترتيب "Henley" البيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي. وتختلف المنهجية عن مؤشرات جوازات السفر الأخرى مثل تلك التي نشرتها شركة الاستشارات المالية "Arton Capital"، والتي وضعت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول العام الماضي.

أقوى جوازات السفر
أقوى جوازات السفر
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