"الدريس" للعربية: ارتفاع حصتنا من محطات الوقود في السعودية لـ8%

قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، عبد المحسن محمد الدريس، في مقابلة مع "العربية"، إن عدد محطات الوقود التابعة للشركة زادت بنحو 90 محطة بنهاية الربع الثاني 2023.

وأضاف الدريس أن عدد محطات الشركة ارتفع إلى 788 محطة مقابل 698 محطة بنهاية العام الماضي.

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وأشار إلى وجود 10 آلاف محطة للوقود في السعودية، قائلا: "حصة الدريس ارتفعت إلى نحو 8% من حصة المحطات في السوق بنهاية الربع الثاني من 2023".

وكشف أن الشركة انسحبت من محفظة استثمارات الأسهم والبالغة نحو 100 مليون ريال في ظل تحقيق نتائج غير جيدة، موضحا: "إن الشركة اتجهت إلى الاستثمار في الصكوك ولدينا محفظة بقيمة 145 مليون ريال".

ارتفع صافي ربح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 53% تقريبا إلى 70.2 مليون ريال، مقابل 45.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات الربع الثاني من العام بلغت 3.58 مليار ريال، مقابل 2.98 مليار ريال في الربع المناظر من العام الماضي وبزيادة نسبتها 19.85%.

وعزت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة الإيرادات الأخرى وإيرادات التمويل من استثمارات النقد ودخل عمولة من استثمار الصكوك ووجود خسارة غير متكررة كانت موجودة في الربع الثاني في محفظة الأسهم العام الماضي.

كما أشارت إلى انخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية وزيادة المصاريف العمومية والإدارية والأعباء المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك.

وانخفض صافي أرباح الشركة على أساس فصلي بنسبة 0.42% إذ سجل 70.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق يعود إلي زيادة المصاريف العمومية والإدارية والأعباء المالية بالرغم من زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة الإيرادات الأخري وإيرادات التمويل من استثمار النقد ودخل عمولة من استثمار الصكوك وزيادة الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية.