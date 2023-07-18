"Golden Grain" للعربية: أسعار الغذاء سترتفع بين 15 - 20% بسبب تعليق اتفاق الحبوب

قال رئيس مجلس إدارة شركة "Golden Grain" فراس بدرا، إن قرار روسيا بعدم استئناف تصدير الحبوب "أمر سياسي بحت"، لكن ستكون له تداعيات على كافة سلاسل إمداد الغذاء العالمي، مثل اللحوم والألبان وغيرها، وليس فقط مشتقات القمح.

وتوقع بدرا في مقابلة مع "العربية"، ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بين 15 - 20%، في حال استمرار روسيا على موقفها، وفشل الوساطة التركية.

مادة اعلانية

وأكد رئيس "Golden Grain" أن القرار في الوقت الحالي لن تكون له تداعيات فورية مهمة في ظل موسم الحصاد الوفير، لا سيما في السوق الأميركي، لكنه سيؤدي لاحقاً إلى تضخم في أسعار الغذاء، وخاصة اللحوم والدجاج.

وأضاف أن أسعار القمح ارتفعت أمس عقب إعلان روسيا تعليق الاتفاق لكنه عاد إلى التراجع اليوم، لأن الأسواق ترى أن تعليق الاتفاق ليس نهائياً وهناك مساحة للحل مع وجود وساطة من تركيا في هذا الشأن.

انتهت أمس فترة صلاحية الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب إلى الأسواق الدولية عبر البحر الأسود، بعد رفض روسيا تمديدها، حيث أعلنت الأمم المتحدة انتهاء تفتيش آخر سفينة تحمل حبوباً أوكرانية عبر البحر الأسود.

وجرى توقيع اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة في إسطنبول في يوليو من العام الماضي. ومددت روسيا الاتفاق ثلاث مرات، لكنها أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة أمس بعدم موافقتها على تمديد الاتفاق.