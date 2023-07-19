المحلل الذي حقق عائداً لشركته 14800% في أسهم "تسلا" يقول "ليست كافية"

يعد أوراكا كوني، جزءاً من مجموعة النخبة في "وول ستريت": أولئك الذين توقعوا إمكانات النمو الخيالية لأسهم شركة "تسلا" قبل أن يتم طرحها للجمهور.

كان كوني يبلغ من العمر 25 عاماً فقط عندما تعرف على شركة صناعة السيارات الكهربائية الوليدة أثناء بحثه عن شركات أخرى لشركة "Jennison Associates". واستطاع إقناع زملائه في الشركة بالمضاربة على السهم.

مادة اعلانية

وبعد 10 سنوات وتحقيق السهم عائدا بنسبة 14800%، لم يكن كوني راضياً. إذ لا يزال يرى مجالاً كبيراً لتحقيق مكاسب إضافية مع إطلاق الشركة "تسونامي" من السيارات الجديدة في السنوات القادمة. في الوقت نفسه، يتوقع أن تخضع صناعة السيارات لعملية دمج ضخمة لأنها تجعل التحول الصعب بعيداً عن محركات الاحتراق.

وقال كوني، الذي تحدث لأول مرة علناً عن كيفية قيام "جينيسون"، ببناء مركزها في أسهم شركة "تسلا" والتي باتت قيمتها حالياً 5.9 مليار دولار، إن الشركة التي يقودها إيلون ماسك قامت ببناء خبرة السيارات الكهربائية في وقت مبكر وصقل منتجاتها، وجعلت نفسها من بين الناجين. ويعتقد كوني أنه بحلول عام 2026، يمكن أن تضخ تسلا ضعف المليوني سيارة أو نحو ذلك التي من المتوقع تسليمها هذا العام. وهذا من شأنه أن يهيئها لمزيد من النمو، حتى لو لم تقترب الشركة من تحقيق حلم القيادة الذاتية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف: "أغلب إيرادات تسلا من بيع السيارات اليوم". "بعد سنوات قليلة من الآن، سيظل هذا هو الحال".

يذكر أن "تسلا" من المقرر أن تنشر نتائج أعمالها الفصلية، اليوم الأربعاء.

وقال كوني إنه يفكر أكثر بعد 3 سنوات من الآن، عندما يتوقع أن يتم إطلاق الجيل القادم من سيارات تسلا من خط تجميع تم بناؤه حديثاً في المكسيك. إذ يرى أن هذه النماذج تُصنع بثمن بخس وبأحجام كبيرة، مما يجعل مثل "جينيسون" في طابور لتحقيق مكاسب مفاجئة أخرى من المساهمة مع "إيلون ماسك".

فرصة للقاء

لم يكن لدى كوني خلفية حقيقية في صناعة السيارات عندما تعرف على "تسلا" لأول مرة. ولد في غانا وقضى جزءاً من طفولته في غامبيا. كان والده قاضياً، وكانت والدته تعمل في الخطوط الجوية الغانية. بعد دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية في "Williams College"، حصل على أول وظيفة له في مجال التمويل كمحلل طيران في "UBS Group AG".

وظفت "جينيسون"، كوني في عام 2007 لتغطية القطاع الصناعي. وبعد ذلك بعامين، شرع المحلل في جولة على مستوى البلاد في النظام البيئي للمركبات الكهربائية لفهم سبب تفكير إحدى الشركات التي تبعها، وهي شركة "Johnson Controls"، في بناء شركة لبطاريات الليثيوم أيون. وقام بزيارته في إحدى الشركات الناشئة لدرجة أنه بدأ في تكوين فكرة استثمارية جديدة تماماً.

وعندما التقى "كوني" مع "تسلا" في متجرها للبيع بالتجزئة في وادي السيليكون، قال ديباك أهوجا، المدير المالي لشركة تسلا آنذاك، إن الشركة ستدخل السوق أولاً في النهاية العالية، حيث كان المستهلكون على استعداد لدفع علاوة مقابل سيارة كهربائية. بعد ذلك، سيقودون السوق إلى الانخفاض في أسرع وقت ممكن، ويزيدون الحجم ويخفضون سعر كل نموذج ناجح.

عاد "كوني" من المقابلة متفائلاً، لكن "تسلا" كانت لا تزال تواجه الكثير من المخاطر. لقد ظل يراقب الشركة عن كثب لأنها اكتسبت أرضية أقوى. وفي أبريل 2010، تلقت شركة صناعة السيارات قرضاً منخفض الفائدة بقيمة 465 مليون دولار من وزارة الطاقة الأميركية - وهو شريان حياة لأنها كانت تنشئ الموديل S. وفي شهر يونيو من ذلك العام، طرحت شركة "تسلا" للاكتتاب العام بسعر 17 دولاراً للسهم، مقدرةً الشركة بحوالي 1.7 مليار دولار.

التقى كوني بمزيد من المديرين التنفيذيين، بما في ذلك كبير مسؤولي التكنولوجيا آنذاك، جي بي ستراوبيل، ومصممها الرئيسي، فرانز فون هولزهاوزن. وبحلول عام 2011، مقتنعاً أن تسلا كانت "حقيقية"، فقد حان الوقت لترويج فكرة جينيسون.

وقالت كاثلين مكاراغر، رئيسة النمو في الأسهم في جينيسون: "اعتقد كوني أن تسلا ستحدث ثورة في صناعة السيارات". "كان لديه فهم عميق لأهمية مزايا تسلا التنافسية."

وأضافت مكاراغر أن من بين العوامل التي أبرزها "كوني" للفريق هو أن تسلا أنشأت نظام بطاريات خاص بها، ولديها مزايا هيكلية من حيث التكلفة مقارنة بصانعي السيارات التقليديين ولديها "ثقافة شركة فريدة يمكن أن تخلق حلولاً مبتكرة".

تمتلك جينيسون أكثر من 20 مليون سهم في تسلا، مما يجعلها واحدة من أكبر المستثمرين في الشركة. اكتسب السهم أكثر من 135% في عام 2023 وارتفع بنسبة 14.853% منذ منتصف عام 2011، عندما كشفت جينيسون لأول مرة عن حصتها الأولية في ملف تنظيمي.

تقلبات عالية

ومنذ ما يقرب من 12 عاماً، عانى كوني من موجات التقلبات المزعجة في المعدة، وهي تجربة مماثلة للشركة الأخرى التي توقع أن تكون عملاق محتمل في وقت مبكر من عمره مثل، "نتفليكس".

بعض حالات الصعود والهبوط كان سببها ماسك نفسه، وخلف الكواليس وجد "كوني" نفسه في خلافات مع الملياردير.

وفي عام 2016، أرادت "تسلا" الاستحواذ على SolarCity، وهي شركة تركيب ألواح شمسية على السطح يديرها أبناء عمومة "ماسك". امتنع بعض المستثمرين: كانت تسلا في خضم العمل على الطراز 3، أول سيارة لها في السوق الشامل، وبدا أن توقيت الصفقة سيئ.

عندما ضغطت تسلا على المساهمين للحصول على الدعم، رتبت الشركة لمحادثة هاتفية بين كوني وماسك. كان المحلل يهرع إلى المنزل مع ابنته الرضيعة عندما وردت مكالمة من الرئيس التنفيذي. التقطت والدته، التي كانت تساعد في رعاية الأطفال، بينما كان كوني يسير في الباب وأخبرته أن "هذا الرجل الذي يُدعى إيلون" كان على الهاتف.

وافق المساهمون بأغلبية ساحقة على صفقة "SolarCity"؛ فيما صوّتت "جينيسون" ضد القرار. ولا تزال الطاقة الشمسية ليست جزءاً كبيراً من أعمال الطاقة في تسلا، حيث يتركز الكثير من الإثارة على بطاريات الشركة "Megapack" للمرافق.

وقال كوني: "لم أكن من المعجبين بهذه الصفقة، وما زلت". "أنا أحب إيلون. لكنني لست معجباً به لذاته، ولا نوافقه على كل شيء".

وبحلول عام 2018، كانت تسلا في فترة تكثيف التصنيع، لذا كانت تواجه ضرائب وتحتاج إلى استثمارات كثيفة في رأس المال، كما أطلق عليها ماسك "جحيم الإنتاج". ووفقاً لإعادة سرد الرئيس التنفيذي، كانت الشركة على بعد أسابيع من الإفلاس، واستقال كبار المسؤولين التنفيذيين.

كان ذلك أيضاً هو العام الذي قام فيه "ماسك" بنشر تغريدته "بأنه يفكر في جعل تسلا شركة خاصة وشراء الأسهم بسعر 420 دولاراً"، وكتب حينها: "تم تأمين التمويل".

كما كان أوائل عام 2019 قاسياً بنفس القدر: إذ أغلقت تسلا المتاجر وفقدت أهداف التسليم، وغادر أهوجا. لكن كوني رأى الربع الثاني من العام كنقطة تحول: أصابحت تسلا إيجابية في التدفق النقدي، مما يثبت أنها قادرة على بناء الموديل 3 وكسب المال. ولا تزال الشركة الأميركية الوحيدة التي تمتلك أعمالاً مربحة للسيارات الكهربائية.

قال كوني: "إيلون هو المحرك الرئيسي لنجاح تسلا". "كلما قل الوقت الذي يقضيه على تويتر وزيادة الوقت المخصص لـ تسلا، فأنا سعيد".

تريد الشركة إنتاج 20 مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030 وستحتاج إلى طرازات أرخص وعالية الحجم للوصول إلى هناك.