قطاع الرخام الطبيعي ينتظر لحظته المثالية مع إدراج أولى شركاته في السوق السعودية

ينتظر قطاع الرخام الطبيعي لحظته المثالية مع إدراج أول شركة تعمل بالقطاع في السوق السعودية، في ظل الطفرة الإنشائية والعمرانية التي تعيشها البلاد، مدفوعة بالمشاريع الكبرى لرؤية 2030.

وستصبح شركة "ماربل ديزاين"، أول شركة لصناعة الرخام الطبيعي تدخل السوق السعودية، مع طرح 10% من أسهمها على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية "نمو"، وسيتم الطرح بين 23 و27 يوليو الحالي للمستثمرين المؤهلين فيما تتولى شركة "يقين المالية" دور المستشار المالي ومدير الاكتتاب.

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يأتي الطرح بعد أن رفعت الشركة طاقتها الإنتاجية القصوى بأكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 160 ألف متر مربع سنوياً، لمواجهة النمو المتوقع في قطاع البناء والتشييد.

وحققت "ماربل ديزاين" العام الماضي مبيعات بأكثر من 55 مليون ريال، فيما وصلت أرباحها الصافية إلى 22.6 مليون ريال، بينما تجاوزت موجودات الشركة 101 مليون ريال.

وتعتبر الشركة خالية من الديون، وموجوداتها تعادل 7 أضعاف المطلوبات، فيما يتجاوز العائد على الموجودات 22%، ويصل العائد على حقوق المساهمين إلى 26%.

وتراهن "ماربل ديزاين" على نمو قوي للمبيعات في السنوات المقبلة، مستفيدة من قوة الطلب المحلي وتوسعة طاقتها الإنتاجية مؤخراً. إذ إن إنتاجها العام الماضي لا يتجاوز 40% من الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة، بعد توسعة مصنعها.

وتعتمد الشركة على بناء مخزون كبير يمكنها من تنفيذ المشاريع الكبيرة، وكذلك على علاقات الشراكة مع الموردين في الدول المصدرة.