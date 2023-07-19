"البيه البواب".. كيف تحول "سو جين" من موظف أمن إلى ملياردير؟!

بدأ مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "Yanolja"، لي سو جين، حياته المهنية المربحة في صناعة السفر كبواب لأحد النزل (الفنادق الصغيرة).

ألهمته التجربة لإطلاق موقع حجز الفنادق "Yanolja" الكوري، في عام 2007. الآن أيضاً بات تطبيق سفر شهيرا، وأصبحت العلامة التجارية ظاهرة عالمية مع أكثر من 57 مليون عملية تنزيل، وفقاً لموقعها على الويب.

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وساعد نجاحها "لي" في بناء ثروته، والتي تبلغ الآن 1.2 مليار دولار، حيث يمتلك ما يقرب من ثلث "يانولغا" مع زوجته وابنتيه، وفقاً لمجلة فوربس. وظهر لأول مرة في التصنيف الخمسين لأغنى 50 في كوريا هذا الربيع.

لكن "يانولغا" وُلدت بسبب الضرورة، وليس بدافع حب السفر. حيث تيتم "لي" في سن مبكرة، وعاش مع أفراد عائلته معظم طفولته، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ". وعندما كان "لي" في الثالثة والعشرين من عمره، قام بتنظيف الغرف في أحد "النزل" - وهو نوع من "الموتيلات" المعروف بتقديم أماكن إقامة قصيرة الأجل بسعر الساعة - مقابل راتب ثابت ومكان للإقامة.

وقال "لي"، البالغ من العمر الآن 45 عاماً، لـ "بلومبرغ" في عام 2017: "يوماً بعد يوم، شعرت بالبؤس، ولكنني عالق".

وفر أمواله واستثمر في الأسهم وحتى بدأ نشاطاً تجارياً في مجال الطبخ. وعندما فشلت تلك الشركة، عاد إلى وظيفته في مجال الضيافة.

ثم أنشأ منصة لمراجعة الفنادق في عام 2005، والتي أصبحت بعد ذلك بعامين "يانولغا".

في يونيو 2019، أصبحت "يانولغا" ثامن شركة ناشئة "يونيكورن" في كوريا الجنوبية من خلال تحقيق تقييم بأكثر من مليار دولار خلال جولة تمويل.

بعد ذلك بعامين، اشترى صندوق "الرؤية 2" التابع لمجموعة "سوفت بنك" الاستثمارية حصة أقلية في "Yanolja" مقابل 1.7 مليار دولار بتقييم يبلغ 6.7 مليار دولار، وفقاً لمجلة "فوربس".

أثارت الصفقة مع "سوفت بنك" تكهنات واسعة النطاق بشأن طرح عام أولي محتمل لشركة "Yanolja". ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن الطرح بعد.

توسعت الشركة إلى ما هو أبعد من حجز السفر، حيث أطلقت "Yanolja Cloud"، برنامجها السحابي الخاص لمنصات الضيافة والترفيه الأخرى، في عام 2021. الآن، يستخدم 19 مليون مستخدم مجتمعة منصات برامج "Yanolja" للحجز والسفر وعمليات إدارة الممتلكات، حسب موقع الشركة.