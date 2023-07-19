بهذه النسبة تتوقع الأسواق رفع "الفيدرالي" الفائدة في الاجتماع المقبل

تسعر الأسواق حاليا بنحو 100% بأن الفيدرالي الأميركي قد يرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده في 26 يوليو الجاري، بحسب موقع "FedWatch".

توقعات السوق لقرار الفيدرالي في الاجتماع المقبل

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ويؤكد استطلاع رأي لوكالة "رويترز" أيضا تلك التوقعات، حيث صوت جميع الاقتصاديين البالغ عددهم 106 في الدراسة على نفس الأمر، مع استمرار قولهم بأن هذه ستكون آخر زيادة في الفائدة خلال دورة التشديد النقدي الحالية.

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) إلى 3.0% في يونيو من 4.0% في مايو، مما دفع بعضا من المحللين في وول ستريت إلى توقع بدء الفيدرالي في تخفيض معدلات الفائدة قبل نهاية عام 2023.

لكن الجدل الحالي في السوق هو ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معدلات الاقتراض لضمان استمرار تباطؤ التضخم أو إذا كان القيام بالمزيد قد يتسبب في أضرار غير ضرورية للاقتصاد.

ورغم البيانات الإيجابية فإن التضخم الأساسي لا يزال ثابتا، وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون في البنك سابقا، إن المزيد من التشديد النقدي قادم، على الرغم من أنهم قرروا إيقاف رفع الفائدة مؤقتا في اجتماع السياسة الشهر الماضي.

ويبدو أن التوقعات بأن المعدلات ستبقى أعلى لفترة أطول هي الطاغية على السوق حاليا، حيث انخفضت نسبة الذين يتوقعون خفضا واحدا على الأقل في الفائدة حتى نهاية مارس من العام المقبل، بحسب استطلاع "رويترز" خلال الفترة من 13 إلى 18 يوليو/تموز، إلى 55% من 78% الشهر الماضي.

فيما دفعت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع الفائدة إلى تسجيل الدولار أدنى مستوى له منذ أكثر من عام مقابل سلة من العملات الرئيسية. ومن المرجح أن يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة تكلفة الواردات والحفاظ على ارتفاع ضغوط الأسعار.

اللافت هو أن التوقعات لا تزال تشير إلى أن معظم مؤشرات التضخم، سواء مؤشر أسعار المستهلكين أو المؤشر الأساسي وحتى نفقات الاستهلاك الشخصي والأساسي، لن تصل إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2% حتى عام 2025 على أقرب تقدير.