الصين ستستثمر 36 مليار دولار في عدة قطاعات بهذه الدولة العربية!

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن "تلفزيون النهار" الجزائري، اليوم الخميس، أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في عدة قطاعات بالجزائر تشمل الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، واقتصاد المعرفة، والنقل، والزراعة.

وكشف الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة بالجزائر.

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وأكد أن الجزائر تريد إلى الوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين الى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة. مضيفا أن "هذه الزيارة فتحت كافة آفاق الاستثمار بين البلدين الصديقين".

وقال، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت": "المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين".