اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علم الصين
علم الصين
اقتصاد الجزائر

الصين ستستثمر 36 مليار دولار في عدة قطاعات بهذه الدولة العربية!

رويترز - دبي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن "تلفزيون النهار" الجزائري، اليوم الخميس، أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في عدة قطاعات بالجزائر تشمل الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، واقتصاد المعرفة، والنقل، والزراعة.

وكشف الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة بالجزائر.

مادة اعلانية

وأكد أن الجزائر تريد إلى الوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين الى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة. مضيفا أن "هذه الزيارة فتحت كافة آفاق الاستثمار بين البلدين الصديقين".

مسح.. الجنيه المصري يواجه مزيداً من الضغوط وسينخفض لهذا المستوى! قصص اقتصادية الجنيه المصري مسح.. الجنيه المصري يواجه مزيداً من الضغوط وسينخفض لهذا المستوى!

وقال، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت": "المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مع تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة ارتفاع الحرارة.. كيف واجه المصريون الأزمة؟ مع تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة ارتفاع الحرارة.. كيف واجه المصريون الأزمة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط