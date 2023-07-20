"بلاك روك" يكشف لـ"العربية" عن أبرز القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية إيجابية

تترقب الأسواق حاليا اجتماعات البنوك المركزية وعلى رأسها اجتماع الفيدرالي والمركزي الأوروبي في 26 و27 من شهر يوليو على التوالي.

توقع خبير ومدير استثمار في "بلاك روك" كريم شديد، في مقابلة مع "العربية"، أن المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب، كما هو متوقع على نطاق واسع من قبل الأسواق، مشيرا أن الضغط على المركزي لا يزال موجود خاصة في ظل عودة ارتفاع التضخم الأساسي في التكتل، على عكس الحالة في أميركا وبريطانيا.

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وفيما يتعلق بسوق الأسهم، أكد شديد أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها وول ستريت وتحديدا مؤشري "ناسداك" و"S&P 500" هي دليل على اهتمام المستثمرين بأسهم التكنولوجيا.

كما أوضح: "في موسم النتائج، نحن (بلاك روك) نركز على القطاعات التي تعتبر التوقعات فيها سلبية للغاية، مثل قطاع الطاقة حيث إن الفرص الاستثمارية جيدة في هذه القطاعات بسبب التقديرات الاقتصادية السلبية خلال الفترة الأخيرة".