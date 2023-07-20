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الأسواق العالمية

"بلاك روك" يكشف لـ"العربية" عن أبرز القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية إيجابية

شديد: نركز على القطاعات ذات التوقعات السلبية مثل قطاع الطاقة

دبي - العربية.نت
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تترقب الأسواق حاليا اجتماعات البنوك المركزية وعلى رأسها اجتماع الفيدرالي والمركزي الأوروبي في 26 و27 من شهر يوليو على التوالي.

توقع خبير ومدير استثمار في "بلاك روك" كريم شديد، في مقابلة مع "العربية"، أن المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب، كما هو متوقع على نطاق واسع من قبل الأسواق، مشيرا أن الضغط على المركزي لا يزال موجود خاصة في ظل عودة ارتفاع التضخم الأساسي في التكتل، على عكس الحالة في أميركا وبريطانيا.

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وفيما يتعلق بسوق الأسهم، أكد شديد أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها وول ستريت وتحديدا مؤشري "ناسداك" و"S&P 500" هي دليل على اهتمام المستثمرين بأسهم التكنولوجيا.

"المركزي" التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 17.5% اقتصاد اقتصاد تركيا "المركزي" التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 17.5%

كما أوضح: "في موسم النتائج، نحن (بلاك روك) نركز على القطاعات التي تعتبر التوقعات فيها سلبية للغاية، مثل قطاع الطاقة حيث إن الفرص الاستثمارية جيدة في هذه القطاعات بسبب التقديرات الاقتصادية السلبية خلال الفترة الأخيرة".

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