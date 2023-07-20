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رويترز: قراصنة كوريون اخترقوا بيانات شركة عملات رقمية أميركية

دبي - العربية.نت
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أفادت، وكالة "رويترز"، أن قراصنة من كوريا الشمالية اخترقوا بيانات شركة أميركية مختصة بالعملات الرقمية.

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