كيف تحافظ على بطارية "آيفون" وتوفر الطاقة فيها؟

يواجه الكثير من مستخدمي هواتف آيفون مشكلة النفاد السريع للبطارية، وهي المشكلة التي يبدو أن شركة "أبل" المنتجة للهاتف تبذل جهوداً مستمرة من أجل التوصل إلى حل لها، حيث أضافت ميزة جديدة لهواتفها من شأنها الحفاظ على البطارية وإطالة عمرها وتوفير الطاقة وتقليل الحاجة لإعادة الشحن.

ورغم أن الميزة كانت قد أضافتها "أبل" إلى هواتفها العام الماضي، فإن أغلب المستخدمين لا يزالون يجهلونها، وبالتالي يعانون من المشكلة دون أن يعرفوا أن ثمة طريقة للحد منها.

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سلط تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت"، الضوء على هذه الميزة ونصح المستخدمين إلى تفعيلها فوراً حفاظاً على بطارياتهم ولتوفير الطاقة فيها وتقليل الحاجة لإعادة الشحن.

وتم تصميم الميزة المسماة "الشحن المحسن للبطارية" لتقليل تآكل البطارية وتحسين عمرها عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه هاتفك الذكي مشحوناً بالكامل.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن شركة "أبل" تقول إن هذه الميزة تؤخر شحن جهاز "آيفون" لأكثر من 80%، باستخدام التعلم الآلي لتعلم روتينك اليومي بحيث يتم تنشيط شحن البطارية المحسن في الوقت المناسب.

ويتوقف الشحن عند 80% لأن البطارية ستتقادم كيميائياً إذا وصلت دائماً إلى طاقة بنسبة 100%، ويحث مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الآخرين على "تشغيل شحن البطارية المحسن دائماً أثناء شحن الهاتف".

وتحت تلك الأسطح اللامعة والأنيقة، تمتلئ بطارية "آيفون" الخاصة بك بمعجون كيميائي معقد يمر بتفاعل عالي الطاقة في كل مرة تقوم فيها بشحن هاتفك وفي كل مرة تستخدمه.

ولذلك، بطبيعة الحال، هناك طرق لإدخال كل هذه الطاقة الكهروكيميائية في بطارية آيفون بحكمة، والعديد من الطرق لشحن هاتفك بتهور، مما يؤدي إلى تدهور أداء البطارية ببطء بمرور الوقت.

وتقول أبل: "ينتج العمر الكيميائي للبطارية عن مجموعة معقدة من عدة عوامل بما في ذلك سجل درجة الحرارة ونمط الشحن". وتضيف: "جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن هي مكونات قابلة للاستهلاك تصبح أقل فاعلية مع تقدم العمر الكيميائي".

وقام صانع "آيفون" بإخفاء ميزة داخل إعدادات هاتفك تساعد في إدارة كيفية شحن البطارية، وتكييفها مع عادات الشحن الخاصة بك حتى تتعرض البطارية لأقل قدر ممكن من "التآكل والتلف الكهروكيميائي".

أما كيفية الوصول إلى هذه الميزة التي تطيل من عمر البطارية في "آيفون"، فيمكن أن يتم ذلك عبر الخطوات التالية: أولاً، ابحث عن تطبيق الإعدادات على شاشتك الرئيسية. ثم افتح الإعدادات، ثم انقر فوق البطارية، ثم صحة البطارية والشحن، ثم شحن البطارية المحسن. وبمجرد الضبط، سيحد الشحن المحسّن من مقدار الوقت الذي يتم فيه شحن بطارية "آيفون" بالكامل، حيث يتم تبطيء الشحن بعد وصول هاتفك إلى 80%. وبمعنى آخر، فإنه يقلل من المدة التي تكون فيها البطارية ممتلئة بالطاقة، والتي يصبح بعضها حتماً أكثر احتمالية للتسبب في تفاعلات كيميائية تؤدي إلى تدهور البطارية داخلياً.