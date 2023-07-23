اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Chatgpt و تشات جي بي تي (أ ب)
تشات جي بي تي
ذكاء اصطناعي

جاهز للتسجيل المسبق.. "ChatGPT" على هواتف "أندرويد" في هذا الموعد!

الشركة لم تكشف عن الدول التي سيسمح فيها باستخدام التطبيق في المرحلة الأولى

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أطلقت شركة "OpenAI" تطبيق "ChatGPT" المستقل لنظام "iOS" الخاص بهواتف "آيفون" في مايو ووعدت بإطلاق النسخة الخاصة بالهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" قريباً، في حينها.

وبعد شهرين، كشفت الشركة في تغريدة على "تويتر"، أنها على وشك إطلاق التطبيق لنظام "أندرويد" هذا الأسبوع، وفقاً للتغريدة.

مادة اعلانية

ويمكن للمهتمين بتجربة تطبيق Android الخاص بـ "ChatGPT" التسجيل مسبقاً في متجر "غوغل بلاي". وسيكون التطبيق مجانياً لاستخدام ومزامنة سجل المستخدم عبر الأجهزة، ولكن من غير الواضح عدد الأسواق التي ستحصل عليه أولاً، وفقاً لما ذكرته "GSM Arena"، واطلعت عليه "العربية.نت".

شركات عالمية تقدم عروضاً للاستثمار في الغاز العراقي طاقة نفط وغاز شركات عالمية تقدم عروضاً للاستثمار في الغاز العراقي

وقالت، "OpenAI"، إن تطبيق "ChatGPT" المستقل سيوفر إجابات فورية ونصائح مخصصة وإلهاماً إبداعياً ومدخلات احترافية وفرصاً تعليمية للمستخدمين.

قد لا يكون تطبيق "أندرويد" متطابقاً مع تطبيق "iOS"، على الرغم من ذلك، نظراً لأننا نتحدث عن نظامي تشغيل مختلفين، لذلك لا تتوقع تكامل Siri وShortcuts المتاح على تطبيق iOS.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موت ودمار ونزوح..هذا ما جناه السودان على مدار 100 يوم من الحرب المستعرة موت ودمار ونزوح..هذا ما جناه السودان على مدار 100 يوم من الحرب المستعرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط