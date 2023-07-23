جاهز للتسجيل المسبق.. "ChatGPT" على هواتف "أندرويد" في هذا الموعد!

أطلقت شركة "OpenAI" تطبيق "ChatGPT" المستقل لنظام "iOS" الخاص بهواتف "آيفون" في مايو ووعدت بإطلاق النسخة الخاصة بالهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" قريباً، في حينها.

وبعد شهرين، كشفت الشركة في تغريدة على "تويتر"، أنها على وشك إطلاق التطبيق لنظام "أندرويد" هذا الأسبوع، وفقاً للتغريدة.

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ويمكن للمهتمين بتجربة تطبيق Android الخاص بـ "ChatGPT" التسجيل مسبقاً في متجر "غوغل بلاي". وسيكون التطبيق مجانياً لاستخدام ومزامنة سجل المستخدم عبر الأجهزة، ولكن من غير الواضح عدد الأسواق التي ستحصل عليه أولاً، وفقاً لما ذكرته "GSM Arena"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت، "OpenAI"، إن تطبيق "ChatGPT" المستقل سيوفر إجابات فورية ونصائح مخصصة وإلهاماً إبداعياً ومدخلات احترافية وفرصاً تعليمية للمستخدمين.

قد لا يكون تطبيق "أندرويد" متطابقاً مع تطبيق "iOS"، على الرغم من ذلك، نظراً لأننا نتحدث عن نظامي تشغيل مختلفين، لذلك لا تتوقع تكامل Siri وShortcuts المتاح على تطبيق iOS.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI — OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023