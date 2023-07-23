مدينة عربية بالصدارة.. أفضل 5 مدن إفريقية للشركات الناشئة في عام 2023

شهد مشهد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نمواً كبيراً، مما جعل المنطقة مركزاً للابتكار، استناداً إلى تقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة 2023 (GSER 2023).

وسلط التقرير الضوء على أفضل 5 مدن إفريقية ذات أنظمة بيئية مزدهرة للشركات الناشئة، والتي أظهرت إنجازات ملحوظة في التمويل، وعدد الصفقات، والتقدم في قطاع معين، وجذب رواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء، وفقاً لما ذكرته "Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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القاهرة

قفزت القاهرة من الترتيب 71- 80 دولياً، إلى النطاق 51-60 في ترتيب النظم البيئية الناشئة، وكان ذلك، مدعوماً جزئياً بصفقة الاستحواذ على حصة من "سويفل" بقيمة 1.5 مليار دولار.

كما نمت قيمة النظام البيئي بنسبة 97% لتصل إلى 8 مليارات دولار، فيما تأتي بين أفضل 20 مدينة عالمية من حيث وفرة المواهب.

يأتي ذلك، فيما يواصل النظام البيئي في القاهرة النمو على الرغم من التحديات العالمية. حيث ضخ المستثمرون 517 مليون دولار في البلاد في عام 2022، بزيادة 3% عن عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق 160 صفقة - أكثر من أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لتقرير "Magnitt's 2022 Egypt Venture Capital".

وفي نوفمبر 2022، وقع صندوق رأس المال الاستثماري الأميركي "500 Global" اتفاقية لفتح مكتب في القاهرة، وهو الأول له في إفريقيا، وإطلاق العديد من البرامج لدعم الشركات الناشئة المصرية، ويخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإطلاق مشروع تمويل بقيمة مليار دولار أميركي لإفريقيا وإنشاء 8 مراكز في جميع أنحاء القارة في عام 2023، بما في ذلك واحد في القاهرة.

وفي ديسمبر 2022، وقعت شركة "Tech Mahindra" الهندية متعددة الجنسيات اتفاقية مع وكالة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية لإنشاء مركز اتصال عالمي في القاهرة سيوظف أكثر من 1000 شخص.

نيروبي، كينيا

أنشأت نيروبي نفسها كمركز رائد للابتكار التكنولوجي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. يبرز نظام التكنولوجيا المالية المزدهر في المدينة، والذي يمثل 41% من إجمالي صفقات رأسمال المخاطر في مجال التكنولوجيا خلال الفترة من 2018 إلى 2022 في إفريقيا جنوب الصحراء. وتشمل النجاحات الملحوظة استحواذ شركة Network International على شركة المدفوعات "DPO" بقيمة 291 مليون دولار أميركي في عام 2021.

وحصلت شركة "Sun King"، وهي شركة منتجة لأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، على تمويل مثير للإعجاب، حيث جمعت 499 مليون دولار من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري، بما في ذلك 330 مليون دولار في جولات السلسلة D المتنامية في عام 2022. وارتفعت قيمة النظام الإيكلوجي للشركات الناشئة في "نيروبي" بنحو 281% خلال الفترة من يوليو 2019، وحتى ديسمبر 2022، لتعزز مكانتها كأفضل وجهة في القارة لشركات ريادة الأعمال.

لاغوس، نيجيريا

فيما لا تزال لاغوس، القوة الاقتصادية لنيجيريا، تلعب دوراً مهماً في مشهد الشركات التقنية الناشئة في المنطقة. حيث أكسبت الإنجازات البارزة للمدينة في التمويل والتقييم مكاناً بين النظم البيئية الناشئة. وجاءت أكبر صفقة في إفريقيا جنوب الصحراء من "لاغوس" بجولة تمويل شركة "OPay" من السلسلة C بقيمة 400 مليون دولار في أغسطس 2021. كما جمعت شركة "Flutterwave"، وهي شركة أخرى للتكنولوجيا المالية تأسست في لاغوس، 250 مليون دولار في جولة من السلسلة D في فبراير 2022، مما دفع تقييمها إلى أكثر من 3 مليارات دولار.

ويحظى النظام البيئي للشركات الناشئة في لاغوس بدعم إضافي من قانون الشركات الناشئة النيجيري، الذي سُن في أكتوبر 2022، مما يوفر إطاراً تنظيمياً لنمو قطاع التكنولوجيا.

كيب تاون، جنوب إفريقيا

من جانبها، برزت كيب تاون كلاعب واعد في النظام البيئي للشركات الناشئة في إفريقيا، مما جعلها ضمن أفضل 100 نظام بيئي ناشئ. وشهدت المدينة زيادة بنسبة 23% في قيمة النظام البيئي ونمواً بنسبة 26% في الصفقات المبكرة.

مع إدخال 22 تخصصاً جديداً في علوم الحياة، تنوع مشهد الشركات الناشئة في كيب تاون. إذ تخلق خلفيتها الخلابة ونظامها البيئي الداعم لريادة الأعمال والوصول إلى الموارد بيئة مزدهرة للشركات الناشئة.

جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا

وتستضيف جوهانسبرغ، المركز الاقتصادي لجنوب إفريقيا، نظاماً بيئياً ديناميكياً للشركات الناشئة التقنية مدفوعاً بالابتكار والنمو. وتوفر المدينة مناخاً استثمارياً مناسباً، وقوى عاملة ماهرة، وثقافة ريادية نابضة بالحياة. وتعد التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الصحية من بين القطاعات التي تقود مشهد الشركات الناشئة في جوهانسبرغ.

كما توفر المدينة الدعم والموارد اللازمة للشركات الناشئة لتوسيع نطاق وجذب التمويل، مما يجعلها وجهة جذابة لرواد الأعمال والمستثمرين.