مصادر للعربية: تركيا تبلغ مصر بفرض قيود على تحويل الأموال للعناصر الإخوانية

نقلت قناة "العربية" عن مصادر بالقاهرة أن تركيا أبلغت مصر بفرض قيود على تحويل الأموال لأي عناصر إخوانية.

وأشارت المصادر إلى اتفاق مصري تركي على تسوية الأموال المهربة من قادة الإخوان لتركيا، بجانب اتفاق على إبعاد أنقرة عناصر إخوانية مدانة قضائيا من القاهرة.

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وقالت المصادر إن مصر ستسلم أنقرة ملفات الأحكام القضائية والأموال التي تخص قادة الإخوان بتركيا.