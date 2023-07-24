خبير للعربية: البورصة المصرية ستغلق عام 2023 عند مستويات غير مسبوقة

قال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية محمد كمال، إن موسم نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة المصرية للنصف الأول من العام 2023، بدأ اليوم بإعلان البنك التجاري الدولي نتائج أعماله وزيادة أرباحه بنسبة 127%، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير.

وأضاف في مقابلة مع العربية" أن زيادة أسعار الفائدة جذبت المواطنين إلى الشهادات الادخارية والودائع في البنوك للتحوط من التضخم وارتفاع معدلاته، مما يعزز نتائج أعمال القطاع المصرفي المصري بشكل عام، وهو ما ظهر اليوم في نتائج أعمال البنك التجاري الدولي.

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وتوقع أداء إيجابيا للبنوك المدرجة في البورصة المصرية ونتائج أعمال جيدة عن النصف الأول من العام الجاري، والنصف الثاني أيضا نظرا لتوقعات بزيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وهو ما يعود بالنفع على نتائج أعمال البنوك بشكل كبير.

وأشار كمال إلى أن القطاع العقاري في البورصة المصرية دائما يقود السوق، ومن المتوقع حدوث انتعاشة في الفترة المقبلة في سوق العقارات المصرية بدعم من دخول مستثمرين سواء عربا أو أجانب للدخول في الاستثمار العقاري في مصر وتحقيق طفرات سعرية كبيرة في الفترة القادمة.

توقع إمكانية استفادة الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية من الرواج الموجود في الفترة الحالية والتوجه للاستثمار في القطاع العقاري، في ظل بدء شركات طرح مراحل جديدة من مشروعاتها والترويج لها، وهذا ما يعود بالنفع على ميزانيات الشركات العقارية.

وقال كمال "السوق بشكل عام شهد ارتفاعات في الربع الأخير من العام الماضي، نظرا لانخفاض تقييم السوق المصرية وأصول الشركات بالدولار مقابل الجنيه، وحال تغير سعر صرف الدولار سواء في السوق الرسمية أو الموازية يتم إعادة تسعير الأصول، وفي الفترة الحالية الأوضاع في البورصة المصرية هادئة مع استقرار سوق الصرف الموازية خلال الفترة الحالية".

وتوقع المزيد من الارتفاعات للسوق المصرية بشكل عام حتى نهاية العام الجاري، واجتياز المؤشر الرئيسي مرحلة 17500 و17600 نقطة الحالية وصولا إلى مرحلة 18000 و18100نقطة يتبعها محطات جديدة عند 20000 و22000 نقطة، لتغلق السنة الحالية عند ارتفاعات لم يسبق الوصول إليها من قبل.

وقال إن القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق مقومة بالدولار أقل كثيرا مما تستحق.