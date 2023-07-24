"CMarkits" للعربية: سياسات "أوبك+" الأخيرة بدأت تؤثر على سوق النفط
الشمري: المخاوف المتعلقة بالركود ما زالت موجودة
توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يؤدي الطلب القياسي في أسواق النفط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في المدى القريب.
وقال رئيس أبحاث النفط في بنك "غولدمان"، دان سترويفن: "نتوقع عجزاً كبيراً إلى حد ما في النصف الثاني مع عجز يقارب مليوني برميل يومياً في الربع الثالث مع وصول الطلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ "CMarkits" يوسف الشمري، في مقابلة مع "العربية"، إن السياسات الأخيرة التي اتبعتها "أوبك+" بدأت تؤثر على السوق، مشيرا إلى أنه متفائل للنصف الثاني من العام.
وتوقع الشمري أن يعود الطلب الصيني بشكل قوي في الفترة المقبل، وسط السياسات الحكومية لدعم الاقتصاد.
وفيما يتعلق بتداعيات السياسة النقدية المتشددة من قبل البنوك المركزية على سوق النفط، أشار الشمري: "أعتقد أن المخاوف لا زالت موجودة، مع احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي أو حدوث ركود في الربع الثالث أو الرابع من العام".
-
خبير للعربية: انتعاشة مرتقبة للقطاع العقاري المصري وهذه علاماتهاتوقع طفرات في الأسعار أسواق العربية 1230
-
الصين تكشف عن خطط لدعم الشركات الخاصة في قطاع البنية التحتيةكشفت الحكومة الصينية عن خطط لدعم الشركات الخاصة في بعض قطاعات البنية التحتية تشمل دعم تمويل المشاريع الخاصة.يأتي ذلك بعد أسبوع من تعهد الحكومة بدعم ... اقتصاد
-
انكماش الاقتصاد الألماني يلقي بظلاله على الأسواق الأوروبيةمع تراجع مؤشر مديري المشتريات غداء عمل