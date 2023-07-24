"CMarkits" للعربية: سياسات "أوبك+" الأخيرة بدأت تؤثر على سوق النفط

توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يؤدي الطلب القياسي في أسواق النفط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في المدى القريب.

وقال رئيس أبحاث النفط في بنك "غولدمان"، دان سترويفن: "نتوقع عجزاً كبيراً إلى حد ما في النصف الثاني مع عجز يقارب مليوني برميل يومياً في الربع الثالث مع وصول الطلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ "CMarkits" يوسف الشمري، في مقابلة مع "العربية"، إن السياسات الأخيرة التي اتبعتها "أوبك+" بدأت تؤثر على السوق، مشيرا إلى أنه متفائل للنصف الثاني من العام.

وتوقع الشمري أن يعود الطلب الصيني بشكل قوي في الفترة المقبل، وسط السياسات الحكومية لدعم الاقتصاد.

وفيما يتعلق بتداعيات السياسة النقدية المتشددة من قبل البنوك المركزية على سوق النفط، أشار الشمري: "أعتقد أن المخاوف لا زالت موجودة، مع احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي أو حدوث ركود في الربع الثالث أو الرابع من العام".