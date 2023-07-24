مؤسس "ChatGPT" يطلق عملة مشفرة جديدة.. هذه تفاصيلها!

تم إطلاق مشروع "ورلد كوين – Worldcoin"، وهو مشروع للعملات المشفرة أسسه الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، اليوم الاثنين – وهي الشركة وراء تطبيق الذكاء الاصطناعي "ChatGPT".

لُب المشروع، هو ما يعرف بـ "هوية العالم" أو "World ID" الخاص به، وهو عبارة عن هوية رقمية لا يمكن إلا للبشر الحقيقيين الحصول عليها. وللحصول على الرقم التعريفي العالمي، يقوم العميل بالتسجيل لإجراء مسح قزحية العين شخصياً باستخدام "الجرم السماوي" وهي كرة في حجم كرة البولينغ تقريباً. وبمجرد أن يتم التحقق من مسح قزحية والتعرف على أنه إنسان حقيقي، فإنه ينشئ معرفاً عالمياً له.

مادة اعلانية

الشركة التي تقف وراء "Worldcoin" هي شركة "Tools for Humanity" ومقرها سان فرانسيسكو وبرلين.

ويضم المشروع مليوني مستخدم منذ فترة الإصدار التجريبي، ومع إطلاقه يوم الاثنين، تعمل "Worldcoin" على توسيع نطاق عمليات "الدوران" إلى 35 مدينة في 20 دولة. وكإغراء، سيحصل أولئك الذين قاموا بالتسجيل في بلدان معينة على رمز WLD الخاص بالعملة المشفرة من "Worldcoin".

من جانبه، قال الشريك المؤسس أليكس بلانيا، إن جانب العملة المشفرة في "World ID" مهم لأن "سلسلة الكتل" للعملات المشفرة يمكن أن تخزن المعرفات العالمية بطريقة تحافظ على الخصوصية ولا يمكن لأي كيان واحد التحكم فيها أو إغلاقها، وفقاً لما ذكره لوكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي العرض التقديمي، قال مشروع العملة المشفرة، إن المعرفات العالمية ستكون ضرورية في عصر روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل "ChatGPT"، التي تنتج لغة تشبه الإنسان بشكل ملحوظ. ويمكن استخدام "World ID"، أو المعرفات العالمية لمعرفة الفرق بين الأشخاص الحقيقيين وروبوتات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت.

بدورها، قالت "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة، إنها ستدرج "Worldcoin" مع الافتتاح المؤقت للتداول المتوقع أن يكون اليوم الاثنين في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.

وقال ألتمان لرويترز إن "Worldcoin" يمكن أن تساعد أيضاً في معالجة كيفية إعادة تشكيل الاقتصاد من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضاف: "إن الذكاء الإصطناعي سوف يقوم بشحن الناس بشكل فائق، الأمر الذي سيكون له تداعيات اقتصادية هائلة".

وأحد الأمثلة التي يحبها ألتمان هو الدخل الأساسي الشامل، أو UBI، وهو برنامج للمزايا الاجتماعية تديره عادة الحكومات حيث يحق لكل فرد الحصول على مدفوعات. نظراً لأن الذكاء الاصطناعي "سيقوم بالمزيد والمزيد من العمل الذي يقوم به الأشخاص الآن"، ويعتقد ألتمان أن "UBI" يمكن أن يساعد في مكافحة عدم المساواة في الدخل. نظراً لأن الأشخاص الحقيقيين فقط هم الذين يمكنهم الحصول على معرفات عالمية، فيمكن استخدامها لتقليل الاحتيال عند نشر "UBI".

وقال ألتمان إنه يعتقد أن العالم مع "UBI" سيكون "بعيداً جداً في المستقبل" ولم يكن لديه فكرة واضحة عن الكيان الذي يمكن أن يوزع الأموال، ولكن "Worldcoin" ستضع أساساً ليصبح حقيقة واقعة.

وقال: "نعتقد أننا بحاجة إلى البدء في تجربة الأشياء حتى نتمكن من معرفة ما يجب القيام به".