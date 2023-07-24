"كابيتال إيكونوميكس" للعربية: أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة طويلة

توقع كبير الاقتصاديين المختص بالشؤون البريطانية في "كابيتال إيكونوميكس" آشلي وب، تراجعا قويا للجنيه الإسترليني بحلول نهاية العام إلى 1.15 جنيه مقابل الدولار.

وأوضح آشلي في مقابلة مع "العربية"، أن الجنيه قد يرتفع مقابل الدولار إلى 1.25 في 2024.

مادة اعلانية

وأشار إلى أن معدل التضخم في بريطانيا لن يتراجع إلى 2% قريبا، ولكن هناك توقعات بتراجع معدلات التضخم بشكل أكبر.

وأضاف أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة طويلة، بينما قد يدخل الاقتصاد في ركود طفيف.

ورجح آشلي، وصول الفائدة إلى 5.5% بنهاية العام، ثم تتراجع إلى 4.5% نهاية 2024، ثم إلى 3% بنهاية 2025.