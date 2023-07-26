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أسعار "رولكس" المستعملة عند أدنى مستوى منذ الربع الثاني 2021

انخفاض سعرها 3% في 6 أشهر

دبي - العربية.نت
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تواصل أسعار الساعات المستعملة، مثل "رولكس" و"باتيك فيليب" و"أوديمار بيجيه"، في الانخفاض مع استمرار ارتفاع المعروض، وفقًا للمحللين في "مورغان ستانلي" ومنصة أبحاث السوق "WatchCharts".

وقال تقرير "مورغان ستانلي" و"WatchCharts" إن إجمالي المعروض في سوق الساعات المستعملة بدأ في الانخفاض، لكن مستويات المخزون الإجمالية لا تزال مرتفعة.

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وسجل مؤشر أسعار "رولكس" المستعملة أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من 2021، وسط سيطرة الحذر على العملاء الشباب مع استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الفائدة وانهيار العملات المشفرة.

البورصة المصرية توقف العمل بأحد مؤشراتها اعتباراً من هذا التاريخ  أسواق المال البورصة المصرية البورصة المصرية توقف العمل بأحد مؤشراتها اعتباراً من هذا التاريخ 

وانخفض سعر "رولكس" 3% خلال 6 أشهر ولكنها ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بسعرها قبل 3 سنوات وبنسبة 55% بحال قارناها في 6 سنوات.

سعر ساعة "رولكس"

المصدر: WatchCharts
المصدر: WatchCharts

بعد رالي 2021، انخفضت أسعار الساعات الأكثر طلبًا بشكل حاد في السوق الثانوية وسط مخاوف اقتصادية وانهيار العملات المشفرة. انخفض مؤشر السوق الإجمالي لـ "WatchCharts"، الذي يتتبع أكثر 60 ساعة متداولة ضمن أكبر 10 علامات تجارية من حيث القيمة، بنحو 5% في النصف الأول من عام 2023.

تستمر العديد من ساعات العلامات التجارية الفاخرة في التداول فوق أسعار التجزئة الخاصة بها لأن المتاجر تلجأ إلى قوائم الانتظار حيث يفوق الطلب العرض. ومع ذلك ، فإن عدد الساعات التي يتم تداولها بسعر التجزئة أو أقل منه آخذ في الازدياد مع ارتفاع الأسعار في المتاجر وانخفاض أسعار السوق الثانوية.

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