بنك مصري يطرح شهادة ادخار ثلاثية بالجنيه والعائد 40% مقدماً

طرح البنك العربى الإفريقى الدولى في مصر، شهادة ادخار بالجنيه المصرى لمدة 3 سنوات بعائد 40% من قيمة الشهادة مدفوعا مقدما، بحد أدنى 5000 جنيه ومضاعفات الألف جنيه وبدون حد أقصى.

قال البنك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الشهادة لا يمكن كسرها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط، ويكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما على النحو التالى إذا تم كسرها بعد 6 أشهر يتم خصم 95% من قيمة الفائدة، وفي السنة الثانية يتم خصم 63% من قيمة الفائدة، أما في السنة الثالثة فيتم 28% من قيمة الفائدة.

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وقبل يومين طرح بنكا الأهلى المصري ومصر شهادتي ادخار بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 9% يصرف مقدما بما يعادله بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار، وعائد سنوي 7%؜ ويصرف ربع سنويا بالدولار.

كما يجوز الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبعائد أقل 2.25% من سعر إقراض البنك المركزي.