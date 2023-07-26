ميزات جديدة في هواتف "سامسونغ" القابلة للطي.. تعرف عليها!

أطلقت شركة سامسونغ، اليوم الأربعاء، هاتفين جديدين قابلين للطي، وهما أرق وأخف وزناً من الموديلات السابقة، بالإضافة إلى جهاز لوحي وساعتين ذكيتين جديدتين.

وقالت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة، إن هواتفها الجديدة "Galaxy Z Flip 5" و"Galaxy Fold 5"، تأتي بمفصلات أكثر صلابة وشاشات أكثر سطوعاً - لكنها قدمت بشكل أساسي ترقيات تدريجية مقارنة بطرازات العام الماضي.

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هاتف Galaxy Z Flip 5

كان نجم العرض في محفظة الهواتف القابلة للطي الجديدة من "سامسونغ" هو هاتفها "Galaxy Z Flip 5" الجديد.

وهو هاتف قابل للطي على شكل صدفي، وعند إغلاقه، يأخذ شكل مربع صغير يمكن وضعه في الجيب بشكل أكثر راحة. في حال فتحه يصبح هاتفاً ذكياً عادياً مستطيل الشكل.

ويأتي الهاتف مع ميزات مقاومة الماء والغبار، ويحتوي على مفصلة ثلاثية مع فجوة صفرية لضبط زاوية الجهاز. كما أنه أكثر نحافة بكثير من سابقيه.

لكن الميزة البارزة للهاتف هي شاشة عرض أكبر بكثير، والتي يمكنك استخدامها لتحديد مجموعة من الأدوات، بما في ذلك التقويم والساعة - وتسمح بالتقاط صور ذاتية محسّنة.

وتحتوي الشاشة الموجودة على الغلاف الأمامي للهاتف على نافذة "مرنة" جديدة تتيح للمستخدمين توسيع شاشة مقاس 1.9 بوصة إلى شاشة مقاس 3.4 بوصة، بحيث يمكنك تخصيصها للوصول بسهولة أكبر إلى الإخطارات والأدوات.

وعلى الرغم من أن المفصلة أكثر إحكاماً ويشعر الهاتف نفسه بأنه أقوى من التكرارات السابقة، لا يزال هناك خط ملحوظ يمتد أسفل المنتصف حيث توجد مفصلة الهاتف.

تواجه سامسونغ منافسة في هذه الفئة من عدد كبير من الصانعين، وخاصة الشركات الصينية.

وفي فبراير، أطلقت شركة "أوبو" هاتف "Find N2 Flip". فيما أطلقت شركة "هونر"، هاتفها "Magic Vs" للأسواق الدولية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما تخطط موتورولا لطرح نسخة جديدة من جهاز Razr القابل للطي في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، لا تزال سامسونغ هي الشركة الرائدة في السوق. أطلقت الشركة أول هاتف قابل للطي في عام 2019. وفي عام 2022، استحوذت على حصة 80% من شحنات الهواتف العالمية القابلة للطي، وفقاً لـ "Canalys".

ويتوقع السوق أن تتضاعف شحنات الهواتف القابلة للطي إلى 30 مليوناً في عام 2023. لكن الأجهزة القابلة للطي شكلت 1.1% فقط من إجمالي سوق الهواتف الذكية العام الماضي، وفقاً لبيانات "IDC".

يبدأ سعر هاتف "Flip 5"، المتاح للطلب المسبق، بسعر 999.99 دولاراً.

غالاكسي فولد 5

كما أعلنت شركة سامسونغ أيضاً عن إصدار جديد من تشكيلة هواتفها "Galaxy Fold"، وهو "Fold 5".

وتعتبر التطورات في Galaxy Fold 5 أقل وضوحاً من تلك الموجودة في Galaxy Z Flip الجديد، حيث تقدم سامسونغ بشكل أساسي المزيد من التحديثات الإضافية.

يحتوي جهاز Fold 5 على شاشة مقاس 6.2 بوصة يمكن طيها للكشف عن شاشة رئيسية أكبر مقاس 7.6 بوصة تشبه تلك الموجودة في الجهاز اللوحي. الشاشة الرئيسية أكثر سطوعاً من سابقتها أيضاً، حيث تنبعث منها 1750 شمعة، وهو مقياس الصناعة للسطوع.

وبحسب شركة سامسونغ، فهي أقل سماكة بمقدار 2.4 مم من سابقتها. كما يأتي مزوداً بكاميرا تحت الشاشة بحيث لا تكاد تلاحظها عند استخدام هاتفك لمراسلة الأشخاص أو مشاهدة الأفلام. كما أنه متوافق مع قلم S Pen الخاص بالشركة.

يبدأ Galaxy Fold 5 بسعر 1.799.99 دولاراً.

دخلت "غوغل" السوق في وقت سابق من هذا العام، حيث أطلقت Pixel Fold، أول هاتف قابل للطي.

غالاكسي تاب S9

أطلقت سامسونغ أيضاً أحدث جهاز لوحي لها، سامسونغ "Galaxy Tab S9". يأتي بثلاثة إصدارات: 11 بوصة و12.4 بوصة و14.6 بوصة لنسخة "ألترا".

وقالت سامسونغ إن جهاز Tab S9 يحتوي على شاشة 120 هرتز للتمرير السلس ويمكن مشاهدته بسهولة أكبر تحت ضوء الشمس.

وتأتي مع قلم S Pen مباشرة من الصندوق. هناك أيضاً "إصدار مبتكر" متاح لـ S Pen يدعم نصائح قابلة للتغيير للرسم والكتابة.

قالت سامسونغ إن الجهاز اللوحي يأتي مع مكبرات صوت محسّنة تسمح بمزيد من الصوت السينمائي.

يمكن أن يعمل أيضاً مثل كمبيوتر سطح المكتب، مع القدرة على نسخ التطبيقات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.

يبدأ سعر Tab S9 من 799.99 دولاراً.

ساعات سامسونغ

وأخيراً، أعلنت شركة سامسونغ أيضاً عن ساعتين ذكيتين جديدتين، وهما Watch 6 وWatch 6 Classic.

صُنعت كل من Watch 6 وWatch 6 Classic من الألومنيوم، وتحتوي على شاشات أكبر، وإطارات أنحف، ومعالجات أسرع، وعمر بطارية أفضل من سابقاتها، وفقاً لشركة سامسونغ.

وتأتي مع عدد من ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية، بما في ذلك القدرة على مراقبة مراحل النوم ومعدل ضربات القلب وتكوين الجسم وتقديم نصائح حول فقدان الوزن.

يبدأ سعر Watch 6 من 299.99 دولاراً لإصدار 40 ملم، و329.99 دولاراً للنسخة الأكبر قياس 44 ملم.

فيما يبدأ سعر Watch 6 Classic من 399.99 دولاراً و429.99 دولاراً لإصدارات 43 ملم و47 ملم، على التوالي.