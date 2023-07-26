"تابي" للعربية: شركات الدفع الآجل لا تضع تكاليف إضافية على العميل

قال المدير العام لشركة تابي السعودية عبد العزيز سجى، في مقابلة مع "العربية"، إن شركات الدفع الآجل لا تضع أي تكلفة إضافية على العميل.

وأوضح سجى أن "تابي" حققت نموا بنحو 4 أضعاف في حجم أعمالها خلال العام الماضي، وهو ما يبرهن على إقبال المستهلكين على خدمات "تابي".

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وأضاف أن "تابي" تعمل على سد الفجوة والفراغ في بطاقات الائتمان بالمملكة والتي تتأخر بكثير عن المجتمعات في الدول المتقدمة.

"يتمثل نظام عمل تابي في الاتفاق مع المتاجر على زيادة مبيعاتها والوصول إلى شرائح عملاء أكبر دون تحميل العميل تكاليف إضافية، ويتم الحصول على نسبة من قيمة العملية من المتجر أو البائع".

وتابع :"تابي تمتلك قاعدة عملاء أكثر من 4.5 مليون شخص، ونعمل مع أكثر من 15 ألف متجر".

وذكر أن "تابي" تساعد العديد من المتاجر الصغيرة والمتوسطة للوصول والاستحواذ على عملاء وهو ما يضيف قيمة إضافية للمتاجر ويحقق إيرادا للشركة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تطوير تطبيق "تابي" ليصبح وسيلة استكشاف وتسويق بشكل أفضل.

وأعلن البنك المركزي السعودي "ساما" التصريح لشركة "تابي السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات" لمزاولة نشاط الدفع الآجل، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط في المملكة 5 شركات، وفقاً لبيان.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل - التي تقدم منتج تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل - وشركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، في سبيل تحقيق أهداف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.