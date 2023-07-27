الدولار يهبط وسط توقعات بانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية

انخفض الدولار اليوم الخميس بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بما توقع البعض أن يكون آخر رفع لسعر الفائدة، فيما يتحول تركيز السوق إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

يأتي ذلك، بعد أن رفع الفيدرالي أمس الأربعاء أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا، وهي المرة الحادية عشرة التي يرفع فيها البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في آخر 12 اجتماعا له.

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وبينما ترك رئيس الفيدرالي، جيروم باول الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر، استبعد المتعاملون حدوث ذلك بحسب "رويترز"، مما أدى إلى انخفاض الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.8% إلى 0.6259 دولار في أحدث تعاملات، وذلك بعد أن ارتفع في وقت سابق بأكثر من 1% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6274 دولار.



كما قفز الدولار الأسترالي بما يقرب من 1% إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.68195 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.3% إلى 100.81، بينما لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في أسبوع عند 1.29735 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الإسترليني في أحدث تعاملات 0.19% إلى 1.2964 دولار.

وارتفع اليورو 0.18% إلى 1.11035 دولار. وتقدم الين الياباني 0.3% تقريبا مقابل الدولار الأميركي إلى 139.84 في أحدث تعاملات.

وفي مقابل نزول الدولار، ارتفع اليوان في كل من الأسواق الداخلية والخارجية، إذ صعد في الخارج بما يقرب من 0.5% إلى 7.1170 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف يونيو.