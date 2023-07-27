الطيار الآلي يقود "تسلا" إلى مكتب المدعي العام في "كاليفورنيا".. ماذا حدث؟

يحقق مكتب المدعي العام في كاليفورنيا مع شركة تسلا، حيث طلب معلومات من العملاء والموظفين السابقين حول قضايا سلامة نظام "الطيار الآلي"، وشكاوى الإعلانات الكاذبة، حسبما أفادت شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

جاء ذلك، بعدما قدم غريغ ويستر، وهو مالك سيارة تسلا طراز 3 من إنتاج العام 2018، شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية في أغسطس 2022 بخصوص "الكبح الوهمي" - الكبح التلقائي المفاجئ بالسيارة دون سبب واضح - الذي اختبره عند استخدام أنظمة مساعدة السائق الخاصة بالشركة، أو ما يعرف اختصاراً بالطيار الآلي، على الطريق السريع.

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أخبر ويستر أيضاً لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أنه شعر بتضليل "تسلا" بعد دفع آلاف الدولارات مقابل خيار مساعدة السائق المتميز للشركة، والذي تم تسويقه على أنه قيادة ذاتية كاملة، أو "FSD".

وبحلول الربع الثاني من هذا العام، ترك محلل في مكتب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، بريداً صوتياً إلى "ويستر" يسعى إلى إجراء مقابلة معه حول المشكلات المشار إليها في الشكوى. وهي الرسالة التي شاركها "ويستر" مع "CNBC"، وقدم نسخة من الرد الآلي من "FTC" الذي يقر باستلام شكواه.

وأصدر المكتب الصحفي للمدعي العام في كاليفورنيا بيان لـ CNBC يوم الأربعاء كتب فيه: "لحماية نزاهتها، لا يمكننا التعليق، حتى لتأكيد أو نفي، تحقيق محتمل أو مستمر".

لطالما وعد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، المستثمرين والعملاء بإضافة الميزات والوظائف إلى سيارات تسلا بمرور الوقت، عبر تحديثات البرامج عبر الهواء، والتي من شأنها تحويل سياراتهم إلى سيارات ذاتية القيادة. وفي مكالمة أرباح "تسلا" للربع الثاني، أطلق ماسك على نفسه اسم "الصبي الذي بكى نظام القيادة الذاتية".

وحتى يومنا هذا، لم تسلم تسلا سيارة ذاتية القيادة وتبيع أنظمة "المستوى 2"، والتي تتطلب سائقاً يقظاً خلف عجلة القيادة ومستعداً للتوجيه أو الفرامل في أي وقت.

قال ويستر في مقابلة: "يجب أن تقدم تسلا للعملاء خيار الحصول على استرداد كامل للأموال عن ميزات الطيار الآلي إذا كانوا غير راضين عن المنتج". وعند شراء FSD، قال، "اشترينا منتجاً كاملاً للحكم الذاتي وتلقينا منتجاً لمراقبة السائق باستقلالية جزئية."

"ويستر" ليس عميل "تسلا" الوحيد الذي اتصل به المحققون مع مكتب المدعي العام بعد الإعراب عن مخاوف تتعلق بالسلامة والمخاوف ذات الصلة.

تم الاتصال بموظف سابق في "تسلا" تمتلك عائلته طراز 3 موديل 2021 مع خيار FSD عبر البريد الإلكتروني في يوليو 2023 من قبل محلل قانوني كبير في قسم حماية المستهلك في ولاية كاليفورنيا، وقالت المحللة إنها كانت تسعى للحصول على معلومات من الشخص لإجراء تحقيق غير محدد، ولكنه نشط حول تسلا.

ليس من غير المعتاد أن تحصل مكاتب إنفاذ القانون في الولايات المتحدة على شكاوى المستهلكين المقدمة إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عبر قاعدة بيانات على الإنترنت تسمى "Consumer Sentinel Network".

ووفقاً لموقع الويب للوكالة الفيدرالية، فإن الشبكة "تمنح أعضاء إنفاذ القانون إمكانية الوصول إلى التقارير المقدمة مباشرة إلى لجنة التجارة الفيدرالية من قبل المستهلكين" وإلى التقارير الأخرى التي يشاركها "المساهمون بالبيانات".

في ملفها المالي للربع الثاني، قالت تسلا إنها تتلقى "طلبات للحصول على معلومات من المنظمين والسلطات الحكومية، مثل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، والمجلس الوطني لسلامة النقل، و"SEC"، ووزارة العدل ('DOJ') ومختلف الوكالات الحكومية والفيدرالية والدولية".

وفي حين أن الشركة قد حددت سابقاً "طلبات من وزارة العدل للوثائق المتعلقة بميزات الطيار الآلي وFSD في تسلا"، لم تكشف تسلا عن أن المدعي العام في كاليفورنيا كان يحقق في الشركة.

وقالت تسلا في الإيداع: "إذا قررت الحكومة متابعة إجراء إنفاذ، فهناك احتمال حدوث تأثير سلبي مادي على أعمالنا، ونتائج العمليات، والتوقعات، والتدفقات النقدية، والمركز المالي".

كانت كاليفورنيا أكبر سوق في الولايات المتحدة لشركة تسلا لسياراتها الكهربائية وهي موطن أول مصنع لتجميع السيارات للشركة في فريمونت. نقلت الشركة مقرها الرئيسي إلى أوستن، تكساس، من بالو ألتو، كاليفورنيا، في عام 2021.

تقوم إدارة السيارات في كاليفورنيا بالتحقيق في أنظمة مساعدة السائق في تسلا لسنوات واتهمت الشركة رسمياً بممارسات مضللة في تسويق تقنية الطيار الآلي، ونظام مساعدة السائق المتكامل "FSD".