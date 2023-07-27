رئيس الاتحاد الأفريقي: سنبحث مع بوتين تجديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود

عاجل..

قال رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، عثمان غزالي، إنه سيبحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تجديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود.

مادة اعلانية

جاءت تصريحاته، والتي نقلتها "رويترز"، على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية، والتي بدأت أعمالها اليوم في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.