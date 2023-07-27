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عثمان غزالي
عثمان غزالي، رئيس جزر القمر
روسيا و أوكرانيا

رئيس الاتحاد الأفريقي: سنبحث مع بوتين تجديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود

دبي - العربية.نت
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قال رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، عثمان غزالي، إنه سيبحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تجديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود.

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جاءت تصريحاته، والتي نقلتها "رويترز"، على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية، والتي بدأت أعمالها اليوم في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

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