روسيا و أوكرانيا
رئيس الاتحاد الأفريقي: سنبحث مع بوتين تجديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود
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قال رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، عثمان غزالي، إنه سيبحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تجديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود.
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جاءت تصريحاته، والتي نقلتها "رويترز"، على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية، والتي بدأت أعمالها اليوم في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.
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