قاضٍ أميركي يشدد كفالة سام بانكمان فريد مع مطالبة بسجنه

شدد قاض أميركي يوم الأربعاء، شروط الكفالة الخاصة بمؤسس منصة "FTX" سام بانكمان فريد من خلال تقييد قدرته على التواصل علنا، وقال إنه سيفكر في سجنه قبل المحاكمة بسبب انهيار بورصة العملات المشفرة الخاصة به.

في جلسة استماع في محكمة مانهاتن الفيدرالية، طلب المدعون من قاضي المقاطعة الأميركية لويس كابلان احتجاز بانكمان فريد الآن، قائلين إنه "تجاوز الحدود" من خلال مشاركته كتابات شريكته الرومانسية السابقة كارولين إليسون مع أحد الصحافيين، لتعتبر هذه ثاني عملية "العبث بشهود" المحاكمة.

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وفرض كابلان "أمر حظر" بطلب النيابة سابقا بشأن بانكمان فريد البالغ من العمر 31 عامًا، وأعطى كلا الجانبين حتى 3 أغسطس لتوضيح وجهات نظرهما حول ما إذا كان السجن ضروريًا للملياردير السابق.

قال كابلان: "إنني مدرك تمامًا لاهتمام الحكومة بهذه القضية، والتي آخذها على محمل الجد"، مطالبا بانكمان فرايد أن يأخذ الأمر على محمل الجد أيضًا.

وقال مارك كوهين، محامي بانكمان فريد، إن موكله كان يحاول فقط حماية سمعته من خلال التواصل مع الصحافيين، وأنه "سيكون من المستحيل حقًا" التحضير للمحاكمة في 2 أكتوبر إذا تم سجن بانكمان فريد.

كان بانكمان فريد محصورًا إلى حد كبير في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا، منذ ديسمبر من جزر البهاما، حيث تم اعتقاله وحيث مقر شركة "FTX".

وقد قال سابقا إنه غير مذنب في اتهامات بأنه سرق مليارات الدولارات من أموال عملاء "FTX" جزئيًا لتعويض الخسائر في صندوق التحوط الخاص به Alameda Research.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الخميس الماضي، مقالا يحتوي على مقتطفات من مستندات إليسون الشخصية على "غوغل" قبل انهيار "FTX".

ووصفت أنها "غير سعيدة ومرهقة" بوظيفتها والشعور بـ"الأذى والرفض" من انقطاع علاقتها الشخصية مع بانكمان فريد.

على الرغم من اعتراف بانكمان فريد بمشاركة كتابات إليسون مع مراسل "نيويورك تايمز"، فإن المدعية دانييل ساسون من مكتب المدعي العام في مانهاتن قالت إنها المرة الثانية التي يعبث فيها بشاهد.

وافق بانكمان فريد سابقًا على أمر حظر النشر، لكنه طلب أن ينطبق أيضًا على شهود آخرين مثل الرئيس التنفيذي الحالي لشركة "FTX" جون راي.

في وقت لاحق من اليوم، قال المدعون في مذكرة للمحكمة إنهم لن يشملوا بعد الآن تهمة تتهم بانكمان فريد بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية الأميركية في محاكمته المقبلة.