وكالة: روسيا تبدأ شحن نفط خام إلى أفريقيا وتعزز مبيعات الوقود

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قوله اليوم الخميس إن روسيا بدأت شحن نفط خام إلى أفريقيا للمرة الأولى هذا العام وإنها عززت مبيعات المنتجات النفطية إلى القارة بأكثر من 3 أمثالها في الفترة من يناير إلى مايو.

وذكر شولجينوف أن روسيا شحنت 200 ألف طن من الخام إلى أفريقيا حتى الآن، إلى جانب نحو 8 ملايين طن من المنتجات النفطية.

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وقال شولجينوف في مقابلة مع "تاس" عشية القمة الروسية الإفريقية إن روسيا تخطط لإنتاج 515 مليون طن من النفط هذا العام، وفقاً لما اطلعت عليها "العربية.نت".

وأضاف: "إنتاج النفط كما نعتقد سيكون حوالي 515 مليون طن، لكن الرقم النهائي سيعتمد على قرارات أخرى داخل أوبك +".

وفي نهاية عام 2022، بلغ إنتاج النفط في روسيا 535 مليون طن، بزيادة 2% على أساس سنوي.

وفي مارس، بدأت روسيا خفضاً طوعياً في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً من متوسط إنتاج فبراير. وتم تمديد فترة صلاحية هذا التخفيض عدة مرات. وبعد اجتماع "أوبك +"، الذي انعقد في 4 يونيو في فيينا، تم تمديد قرار الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية عام 2024 كما قررت روسيا طوعا قطع إمدادات النفط للأسواق بواقع 500 ألف برميل يوميا في أغسطس عن طريق خفض الصادرات.