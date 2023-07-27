"الاتحاد السعودي للبرمجة" للعربية: نستهدف جذب 10 ملايين سائح من تنظيم الفعاليات

قال المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ياسر العصيمي، في مقابلة مع "العربية"، إن شركة "تحالف" وهي شراكة بين الاتحاد و"إنفورما" البريطانية، تستهدف زيادة السياح بواقع 10% ما يعادل 10 ملايين سائح من إجمالي 100 مليون سائح تستهدفها المملكة بحلول 2030، ونستهدف كذلك المساهمة بقيمة 50 مليار ريال كاستثمارات مباشرة وغير مباشرة من الفعاليات التي تأتي إلى السعودية خلال 10 سنوات مقبلة.

وأضاف العصيمي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن الشراكة مع "إنفورما" بدأت منذ عدة سنوات لتأسيس بنية تحتية متينة تستحقها السعودية في مجال استضافة المعارض والمؤتمرات.

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واستحوذ صندوق الفعاليات الاستثماري السعودي على حصة في "تحالف"، وهو مشروع استراتيجي مشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني وشركة إنفورما البريطانية.

وقال المتحدث للاتحاد السعودي للأمن السيبراني، إن إضافة شريكين جديدين في "تحالف" هما صندوق الفعاليات وشركة صلة، سيحدث تكامل لبناء بنية تحتية لاستضافة أحداث كبرى متوقعة في الرياض مثل إكسبو 2030، مع توسع الاستثمار في مجال الفعاليات لأن الرياض المكان المناسب للفعاليات الكبرى في الأعوام القادمة.

وأشار إلى أن قيمة الاستحواذ كبيرة، وستعلن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن "تحالف" تعمل خلال الشهرين المقبلين على إطلاق سيتي سكيب في الرياض وفعاليات عدة أخرى بقطاعات مختلفة تواكب حجم العمل في المملكة.

وذكر الصندوق أن شراء حصة في "تحالف" سيدعم تطوير مركز أحداث عالمي في المملكة ما يسرع من إطلاق فعاليات متعددة رئيسية في قطاعات مثل التكنولوجيا والعقارات، بالتعاون مع "إنفورما" البريطانية والتي تنظم بعض أكبر الفعاليات في العالم، ومن ضمنها Cityscape.

يذكر أن "تحالف" نشطت في إطلاق فعاليات كبرى في السعودية، مثل LEAP وBlack Hat Middle East.