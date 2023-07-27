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غازبروم
طاقة

"غازبروم" تعتزم إنتاج الهيدروكربون في دولة عربية بداية من 2026

بدء الإنتاج في مشروع العسل

رويترز - دبي
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نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قوله اليوم الخميس إن غازبروم، أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي في روسيا، تعتزم بدء إنتاج الهيدروكربون في مشروع العسل بالجزائر في عام 2026.

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