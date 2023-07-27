"غازبروم" تعتزم إنتاج الهيدروكربون في دولة عربية بداية من 2026

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قوله اليوم الخميس إن غازبروم، أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي في روسيا، تعتزم بدء إنتاج الهيدروكربون في مشروع العسل بالجزائر في عام 2026.

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