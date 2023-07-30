"التصنيع" للعربية: نتوقع عودة أسعار المنتجات للارتفاع في آخر 4 أشهر من 2023

قال نائب الرئيس التنفيذي للمالية لمجموعة التصنيع الوطنية، فواز الفواز، إن النتائج بالربع الثاني والنصف الأول من 2023 جاءت جيدة بشكل عام وتتوافق مع معظم توقعات المحللين.

وأضاف الفواز، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن صافي الأرباح بلغ نحو 31 مليون ريال بعد أخذ مخصص مسجل من شركة زميلة لشركة ترونكس لعملياتها في أستراليا فيما يتعلق بالتقييم المخصص للضرائب وهو غير متكرر ويحدث بمرات محدودة.

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وأوضح أن أسعار المنتجات تراجعت بشكل طفيف في الربع الثاني من 2023 عند المقارنة على أساس ربعي، بنسبة تتراوح من 1 إلى 7% لا سيما المنتجات الرئيسية وهي البولي بروبلين والبولي إيثلين منخفض ومرتفع الكثافة، لكن بعض المنتجات تراجعت بنسبة كبيرة في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي وصلت إلى 35%.

وتابع: "النتائج جيدة ونركز على ترشيد النفقات وتحسين الإنتاجية وموثوقية المصانع".

وقال الفواز، إن الأداء بشكل عام جيد لكنه في الربع الثالث من العام الجاري، وتحديداً في أول شهرين منه، يتأثر بضعف الطلب والركود الاقتصادي وارتفاع أسعار الفوائد الذي أثر على الدول الرئيسية في الطلب مثل الصين.

وأضاف أن الأسعار تكون تحت ضغوط في أول شهرين من الربع الثالث من العام، وبداية من سبتمبر والربع الرابع يكون هناك تحسن ملحوظ متوقع من 5 إلى 15% تحديداً في آخر 4 شهور من العام الحالي.

وأشار إلى أن الطلب الجيد في السعودية ودول الخليج العربي أسهم في امتصاص تأثير بعض التحديات العالمية.

تراجعت أرباح شركة التصنيع الوطنية بنسبة 89.4% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 31.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 297.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وانخفضت أرباح "التصنيع" بنسبة 61.75% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 82.1 مليون ريال في الربع الأول من 2023.