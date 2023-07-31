رئيس "صناعة الورق" للعربية: تعاقدنا على زيادة الطاقة الإنتاجية بـ60 ألف طن

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق، يسري البشري، في مقابلة مع "العربية"، إن نتائج الشركة في الربع الثاني كشفت عن استقرار في الأرباح ولكن باحتساب أرباح رأسمالية في العام الماضي.

وأضاف البشري، أن الشركة حققت أرباحا رأسمالية في الربع الثاني من العام الماضي بقيمة 19 مليون ريال، نتيجة بيع أرض تابعة.

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وذكر أن الشركة حققت عددا من المؤشرات الإيجابية في الربع الثاني، حيث سجلت نموا في الإيرادات بـ 38%، كما نما مجمل الربح والربح التشغيلي بـ96%، وحققت المبيعات زيادة بنسبة 23%، كما تحسن الإنتاج بنسبة 31%.

وأوضح أن تلك المؤشرات والنمو تؤكد أن اختيارات الشركة وتوسعاتها كانت صائبة نظرا لقوة السوق السعودية وحجمه ومعدلات النمو الإيجابية.

وأشار إلى أن الشركة زادت الطاقة الإنتاجية بعد تشغيل الخط الجديد بـ 30 ألف طن في أبريل، قائلا: "تعاقدنا على زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 60 ألف طن".

وتابع: "الشركة عملت على بناء مخزون من المواد الأولية يكفي حتى نهاية العام، للتحوط من تقلبات الأسعار، وتحقيق استقرار في معدلات الإنتاج مع الحفاظ على الهامش الربحي المقدر بـ 10%".

وبين أن الشركة حققت أعلى هامش ربحي في الربع الثاني حيث ارتفع من 28% إلى 31%.

وارتفع صافي ربح الشركة السعودية لصناعة الورق بنسبة 0.43% في الربع الثاني من العام 2023، إلى نحو 21.15 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 21.06 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، زادت أرباح الشركة بنسبة 147% في الربع الثاني، قياسا على أرباح بقيمة 8.55 مليون ريال في الربع الأول من العام.

وقالت "صناعة الورق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى النمو الكبير في قيمة المبيعات بنسبة 38.2% وذلك نتيجة زيادة مبيعات اللفائف الورقية والمنتجات التحويلية ما أدى إلى تحسن كبير في مجمل الربح بنسبة 56% والربح التشغيلي بنسبة 347%.

وجاءت هذه الزيادة بعد تشغيل خط الإنتاج الجديد للفائف الورقية في أبريل 2023، حيث زادت الطاقة الإنتاجية بنسبة 31% بعد تشغيل الخط الجديد ومع ارتفاع طفيف في تكاليف الإنتاج الثابتة.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع المصاريف التمويلية في الربع الحالي، نظرا لارتفاع تكلفة التمويل محليا وعالميا.وسجلت الشركة أيضا في الربع المماثل من العام السابق أرباحا رأسمالية بقيمة 19 مليون ريال، نتيجة بيع إحدى الأراضي المملوكة للشركة.