صيف ساخن لبنوك الاستثمار.. "سيتي غروب" تتوقع طفرة في الاكتتاب العامة بالمنطقة

سيكون صيف هذا العام مزدحماً بالنسبة للمصرفيين الاستثماريين في الشرق الأوسط، مع توقعات بزيادة عدد الطروحات العامة الأولية المقرر عقدها في الربع الرابع، والصفقات التي يتم العمل عليها بالفعل لعام 2024، وفقاً لتوقعات شركة "سيتي غروب".

من جانبه، قال رئيس أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في "سيتي غروب"، رودي سعدي، إن البنك تلقى عدداً من طلبات تقديم العروض مع استمرار المنطقة في مسيرتها كنقطة ساخنة لمبيعات الأسهم.

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وأضاف: "نتوقع إطلاق عدد من الاكتتابات العامة في دبي والمملكة العربية السعودية بعد الصيف، دون إعطاء عدد من الصفقات. "الصفقات تحت التنفيذ كثيرة، موسم واعد لما بعد الصيف وبداية 2024".

جمعت الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط 5.1 مليار دولار حتى الآن هذا العام، متجاوزة الأحجام التي شوهدت خلال نفس الفترة في 9 من السنوات العشر الماضية، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".

كان عام 2022 فقط أكثر انشغالاً، حيث تم جمع 14.7 مليار دولار حتى هذا الوقت من العام الماضي.

وأفادت "بلومبرغ" أن شركات سيارات الأجرة ومواقف السيارات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي من بين الكيانات التي تستعد للاكتتاب العام. وقد دعت بنوك الاستثمار مؤخراً للتقدم بعروضها، وقد يتم إدراج أعمال سيارات الأجرة في أقرب وقت هذا العام، وهو ما يمثل أول عملية خصخصة لدبي منذ ما يقرب من 12 شهراً.

ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر، ان شركة "Advanced Inhalation Rituals"، مالكة العلامة التجارية للشيشة "الفاخر"، تعمل أيضاً على طرح عام أولي للاكتتاب العام في المنطقة، بالإضافة إلى شركة تكنولوجيا التعليم ألف التعليمية ومقرها أبوظبي.

انضم سعدي إلى كريستيان كابان، رئيس أسواق رأس المال في بنك أوف أميركا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في توقع أن المزيد من الشركات المملوكة للقطاع الخاص ستسعى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في المنطقة، بعد أن كان الدافع الأكبر للازدهار الأخير هو من خلال طرح شركات حكومية.

وقال سعدي: "يمكنني أن أخبرك من خلال المناقشات التي نجريها مع العائلات الخاصة أن هذه هي الموجة التالية من الاكتتابات الأولية". "نحتاج فقط إلى اكتتاب أو اكتتابين أوليين بشكل خاص في دبي أو أبو ظبي لفتح هذا السوق ونأمل أن يتبعه الباقي".