"اتحاد الصناعات" للعربية: نستطيع تلبية الطلب على الأسمدة في مصر رغم خفض إمدادات الغاز

خفضت وزارة البترول في مصر إمدادات الغاز الطبيعي بنحو 20% لعدد من مصانع الأسمدة.

في هذا الإطار، قال رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية شريف الجبلي، في مقابلة مع "العربية"، إن القرار موجه لشركات الأسمدة النيتروجينية (الأزوتية) التي تستخدم الغاز كمادة خام في الصناعة الخاصة بها.

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وأوضح الجبلي الذي يشغل منصب رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، أن مصر منتج كبير فيما يتعلق بالأسمدة النيتروجينية (الأزوتية)، حيث تصدر الشركات المتخصصة بهذا المجال في مصر نصف إنتاجها، بينما تخصص النصف الثاني للسوق المحلي.

"إنتاجنا في هذا السياق يزيد عن استهلاكنا. وبالتالي رغم قرار خفض إمدادات الغاز، نستطيع تلبية الطلب المحلي. بالإضافة إلى أن الطلب عالميا على الأسمدة النيتروجينية ليس عند أعلى مستوياته، وأتوقع أن نشهد بدءا من سبتمبر، ارتفاع تجارة الأسمدة على مستوى العالم".

وتوقع الجبلي أن مصر قد تعدي هذه الفترة دون مشاكل حتى النصف من سبتمبر، ودعم توقعاته بتصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الخميس الماضي، بأن مصر ستستورد شحنات إضافية من المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار خلال الصيف.

وقال مدبولي حينها إن نظام تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في مدن وقرى مصر سيستمر ما دامت درجة الحرارة فوق 35 درجة مئوية.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحكومة الصيفي بمدينة العلمين الجديدة، أن شحنات المازوت التي سيتم استيرادها في شهر أغسطس/آب من أجل تلبية احتياجات توليد الكهرباء ستتراوح قيمتها بين 250 و300 مليون دولار.

في السابق، وضعت الحكومة المصرية شرطا على الشركات بضرورة توجيه 50% من إنتاجها للسوق المحلي.