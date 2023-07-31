"وقت اللياقة" للعربية: نستهدف زيادة الفروع إلى 250 فرعاً بحلول 2025

قال الرئيس التنفيذي لشركة "لجام" للرياضة- وقت اللياقة"، عدنان الخلف، إن سبب ارتفاع صافي أرباح الشركة فى الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 101%، يرجع إلى الارتفاع في عدد المشتركين بمراكزنا في السعودية والإمارات، حيث تجاوز عدد المشتركين نسبة 20% في جميع المناطق السعودية.

وأضاف الخلف في مقابلة مع "العربية" أن النموذج التشغيلي الجديد للشركة يعتمد على السيطيرة على التكاليف، وأنه مع النمو الكبير في الأرباح الذي تجاوز 100%، يمكن تغطية تكاليف التشغيل، وهناك فائض للنمو والتوسع بافتتاح مزيد من المراكز وتطوير المراكز القديمة.

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وأشار إلى أن الشركة تملك حتى الآن 155 فرعاً في 21 مدينة في السعودية والإمارات، وتطمح إلى أن تتجاوز الفروع 250 فرعاً في سنة 2025، مشيراً أن المراكز القديمة تم تجديدها بالكامل، ويجري الآن العمل في 17 مركزاً جديداً، وهناك خطة للسيطرة على التكاليف، مع العزم على التوسع الأفقي.

كان صافي ربح شركة "لجام" للرياضة (وقت اللياقة) ارتفع فى الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 101% ليصل إلى 72.5 مليون ريال، مقابل 36 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثاني بنسبة 15.6%، قياسا على أرباح بقيمة 62.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.