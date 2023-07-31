"تبريد" للعربية: 50 مليون درهم أرباح بيع حصة بوحدتنا في السعودية لـ"PIF"

قال الرئيس المالي التنفيذي لشركة تبريد، عادل سالم الواحدي، إن نتائج الشركة جاءت جيدة في النصف الأول من 2023، مع تسجيل نمو في الإيرادات بلغ 9%.

وأرجع الواحدي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، النتائج الجيدة إلى الاستحواذات الجديدة خلال السنوات السابقة وإضافة توصيلات جديدة بمعدل 30 ألف طن تبريد و3 محطات جديدة، واحدة في الإمارات و2 في السعودية، بالإضافة إلى توقيع أول استثمار في الهند.

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وأضاف أن أي زيادة في الإيرادات يصاحبها زيادة في المصروفات، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري، أرباحا غير مكررة نتيجة دخول صندوق الاستثمارات العامة على حصة 30% في "تبريد" السعودية وحدث إعادة تقييم القيمة العادلة للشركة.

وتابع: "نتج عنها ربح غير مكرر أقل من 50 مليون درهم وأقفلنا ديونا بقيمة 650 مليون درهم".

وأوضح أن الشراكة مع صندوق الاستثمارات في السوق السعودية مهمة حيث إنها سوق واعدة".

وأشار عادل الواحدي إلى التعجيل بالصيانة في النصف الأول من العام الجاري بدلا من النصف الثاني والسنة القادمة، ولذلك من المتوقع تحقيق نتائج جيدة بنهاية السنة.

وقال إن "تبريد" وقعت خلال العام الماضي شراكة مع مؤسسة التمويل الدولي تغطي السوق الهندي والأسواق القريبة منه، مع التركيز في البداية على السوق الهندي ثم الأسواق القريبة، وتبلغ قيمة الاستثمارات في الشراكة 400 مليون دولار خلال 5 سنوات، بنسبة 75% لشركة "تبريد"، و25% لمؤسسة التمويل الدولية.

وبشأن سداد الديون، قال إن حجم الديون يبلغ 6.5 مليار درهم، وتم سداد 650 مليون درهم ما يعادل نسبة 10%، فيما تبلغ السيولة 1.2 مليار درهم في النصف الأول من السنة الحالية، ولذلك فالوضع المالي ممتاز جدا والملاءة المالية قوية والتصنيف الائتماني جيد أيضاً.

وأوضح أن الشركة بدأت دخول السوق الهندي، ولديها شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية وهي سوق واعدة نتيجة رؤية 2030 والمشاريع الكبيرة بها.

استقرت الأرباح الفصلية لشركة تبريد دون تغيير عند 150 مليون درهم. وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 165 مليون درهم.

وسجلت إيرادات الشركة ارتفاعا بنسبة 9% إلى أكثر من 600 مليون درهم، في حين ارتفعت التكاليف المباشرة بنسبة 19% إلى 315 مليون درهم.