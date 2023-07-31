"هيرميس" للعربية: قطاع الاتصالات السعودي يتفوق على أسواق المنطقة من حيث نمو الإيرادات

أكد محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس عمر ماهر، أن الشركة توصي حاليا بشراء أسهم "موبايلي"، فيما توصي بالحياد لأسهم "STC".

وقال ماهر في مقابلة مع "العربية"، إن النتائج متباينة بين "STC" و"موبايلي"، موضحا أنه يجب النظر للإيرادات التي تعطي صورة أوضح عن قطاع الاتصالات السعودي.

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وأشار ماهر إلى أن الإيرادات داخل القطاع سجلت نموا بنسبة تراوحت بين 7% إلى 10% وهي نسبة نمو غير موجودة في أي من الأسواق الأخرى في المنطقة.

وأفاد بأن دوافع النمو في السعودية مازالت قوية، بينما التباين كان على مستوى هوامش الربحية لشركات القطاع، حيث انخفضت الهوامش في "STC" لأن الشركة تعمل حاليا على بعض المشاريع الناشئة.

وتابع ماهر: "موبايلي ليس لديها نفس الوضع لأن هوامش الربحية كانت قوية في الربع الثاني من العام، وأيضا كان مستوى الأرباح قويا".

وأشار إلى تحرك شركات الاتصالات السعودية نحو الخروج من النشاط التقليدي (الخدمات الصوتية – نقل البيانات)، وهذه نتيجة حتمية ستحصل عاجلا أو آجلا.