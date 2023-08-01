"تويتر" تعيد إزالة حرف "X".. ماذا حدث؟

لم تعد علامة X العملاقة المتوهجة تمثل مكاناً في برج سان فرانسيسكو الشاهق الذي يوجد به المقر الرئيسي لمنصة التواصل الاجتماعي التابعة لـ "إيلون ماسك"، "X"، والمعروفة سابقاً باسم "تويتر".

سجلت إدارة المباني بالمدينة 24 شكوى بعد عطلة نهاية الأسبوع بسبب حرف "X" الكبير، الذي أقيم يوم الجمعة على سطح مقر الشركة في وسط مدينة سان فرانسيسكو، في شارع ماركت ستريت، ما أثار استياء الجيران الذين اشتكوا من الأضواء القوية للشعار الجديد، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وجاءت هذه الخطوة في أعقاب منشور من الملياردير الغامض، إيلون ماسك، الذي استحوذ على الشركة في أكتوبر مقابل 44 مليار دولار، معلنا أن الشركة المسماة حديثاً ستبقى في سان فرانسيسكو على الرغم مما أسماه "دوامة الموت اللولبية الأخيرة في المدينة، مع مغادرة الشركات واحدة تلو الأخرى".

وكتب ماسك: "سان فرانسيسكو الجميلة، على الرغم من تخلي الآخرين عنك، سأظل دائماً صديقك".

لكن حرف "X" الكبير لم يبق طويلاً.

وقال متحدث باسم إدارة التفتيش على المباني في المدينة عبر البريد الإلكتروني، رداً على "رويترز": "هذا الصباح، لاحظ مفتشو المبنى أن الهيكل يجري تفكيكه". "سيتم تقدير الرسوم على مالك العقار للتركيب غير المصرح به للهيكل المضيء".

وأضاف، أن إزالة "X" كانت طوعية.

سجل السكان المحليون خلال عطلة نهاية الأسبوع مقطع فيديو لرمز "X" متوهجاً ونابضاً ومضيئاً، مع انتقاد البعض لأضوائه المتطفلة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كتب مسؤول إدارة التفتيش على المباني في تقرير أن ممثلي الشركة منعوا الوصول إلى السقف مرتين لمسؤولي المدينة الذين يسعون لفحص الشعار.

ودوّن المفتش أن أحد الممثلين قال إن العلامة مؤقتة.