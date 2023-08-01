"رتال" للعربية: توقيع اتفاقيات مشاريع كبرى خلال شهرين تضيف 50% وحدات سكنية

قال رئيس القطاع المالي لشركة رتال للتطوير العمراني، عمار الغول، إن نموذج عمل الشركة يعتمد على 3 محاور بالنسبة للإيرادات والعوائد الأساسية، يعتمد المحور الأول على إيرادات التطوير من نسب الإنجاز للوحدات المباعة وهو نموذج عالمي، وكلما باع المطور وحدات أكبر في المشروع يسرع إثبات الإيراد وتحصيل العوائد النقدية.

وأضاف الغول، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن مضاعفة الإيرادات في الربع الثاني من 2023، وأكثر من الضعف في صافي الربح جاء بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الوحدات المباعة.

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وأوضح أن القطاع العقاري يواجه ضغوطا بسبب ارتفاع الفوائد، ولذلك يحرص في هذه الأوقات المشتري والجهة المقرضة على السير مع مطور قوي يكون ملتزماً بالتسليم في التوقيت وبنفس المواصفات المطلوبة، ولذلك يتراجع عدد المطورين الصغار في السوق وينخفض البناء الذاتي ويفتح الباب للمطورين الكبار للاستحواذ على حصص أكبر.

وأشار إلى أن المحور الأول لعمل الشركة في التطوير المباشر للوحدات السكنية يتوزع على أراضي مملوكة لشركة "رتال" عبر الشراء أو بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة وتمثل تلك النسبة 40%، وبنسبة 60% مشاريع على أراضي الشركة الوطنية للإسكان.

وتابع: "شركة رتال للتطوير العقاري، تعمل كمسوق ومطور لعدد 6 صناديق عقارية وتملك حصصا في 5 صناديق، من بينها صندوقان بدأ العمل خلال النصف الأول من 2023، وتصنف تلك الإيرادات ضمن بند حصة الاستثمارات في الشركات الشقيقة، ولدى الشركة نحو 6.5 ألف وحدة سكنية متوقع منها إيراد نحو 7.5 مليار ريال خلال 3 سنوات من بداية 2023 حتى النصف الثاني من 2025".

وأوضح أن الشركة لديها 19 مشروعا منها 8 في الرياض و7 بالمنطقة الشرقية و2 بالمنطقة الغربية، وتضم مشاريع الرياض 3500 وحدة سكنية.

وتوقع عمار الغول، الإعلان خلال شهر أو شهرين عن توقيع اتفاقيات لمشاريع عملاقة تضيف عدد وحدات سكنية يتجاوز 50% من المحفظة الحالية.

وقال رئيس القطاع المالي، إن حجم الأصول ارتفع بقيمة 600 مليون ريال، وتحقق الشركة عائدا على حقوق الملكية بنسبة 38% وتبلغ تكلفة التمويل 7%، ولذلك لديها ملاءة مالية قوية.

وأضاف أن "رتال" تملك شركة مقاولات تنفذ ما بين 60 إلى 70% من مشاريعها.

كان صافي أرباح شركة "رتال للتطوير العمراني" قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من 2023 بنسبة 136.35% لتصل إلى 71 مليون ريال، مقارنة مع 30 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2022.