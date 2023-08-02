"أبل" تتجه نحو أكبر انخفاض في إيراداتها الفصلية منذ عام 2016.. لهذا السبب!

رجح المحللون أن تعلن شركة أبل عن انخفاض في مبيعات أجهزة آيفون الفصلية للربع الذي يبدأ من أبريل وينتهي في يونيو حيث ينتظر المتسوقون نموذجاً جديداً في ظل اقتصاد بطيء، مما يجعل من المهم للشركة أن توضح بالتفصيل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة النمو، بحسب "رويترز".

ومن المقرر أن تكشف الشركة الأكثر قيمة في العالم عن أرباحها يوم الخميس، مع انخفاض محتمل بنسبة 1.6% في إجمالي الإيرادات الفصلية، وفقاً لـ"Refinitiv" - وهو أكبر انخفاض لها في إيرادات الربع الثالث منذ عام 2016، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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ومن المحتمل أن تتراجع مبيعات آيفون بأكثر من 2% في هذه الفترة، وفقاً لـ 24 محللاً استطلعت آراؤهم شركة "Visible Alpha"، مقارنةً مع زيادة بنسبة 3% تقريباً في العام السابق وزيادة بنسبة 1.5% في الربع المنتهي في مارس.

ويمكن أن يمثل التقرير ربع السنوي انقطاعاً عن موسم أرباح متفائل لشركات مثل "Meta Platforms"، و"Alphabet"، و"Microsoft" التي أظهرت مرونة في أعمالها السحابية وزيادة في مبيعات الإعلانات الرقمية.

من جانبه، قال مؤسس "TECHnalysis Research"، بوب أودونيل: "أبل ليست محصنة ضد اتجاهات الاقتصاد الكلي العامة وستستمر في ضبط وتيرة (صناعة الهواتف الذكية) لبعض الوقت".

مع توقع تفاصيل حول آيفون 15 الجديد الشهر المقبل - والذي قد يكون بمنفذ "USB-C" أكثر قبولاً عالمياً في بعض الطرازات - قد تحصل مبيعات آيفون على دفعة صغيرة في الربع من يوليو إلى سبتمبر، كما قال المحللون، الذين توقعوا مجموعة متباينة من النتائج لهذه الفترة.

ولا تقدم أبل تقليدياً توقعات ربع سنوية، لكن المحللين يتوقعون أن الشركة قد توضح بالتفصيل كيفية استخدامها للذكاء الاصطناعي لتحسين منتجاتها القادمة.

يأتي ذلك، بينما تجنبت الشركة حتى الآن الكلمات الطنانة مثل الذكاء الاصطناعي في أحداثها، على عكس عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك "ألفابيت"، و"مايكروسوفت" في الشهر الماضي.

وكتب المحللون في "ويلز فارغو"، في مذكرة بحثية: "نتوقع أن تكون تعليقات أبل المحدثة حول تطلعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي محل تركيز"، مضيفين أن أي تعليق حول التكنولوجيا يمكن أن يعزز من صعود الأسهم.

اكتسبت أسهم أبل أكثر من 50% حتى الآن هذا العام، مقارنة مع ما يقرب من 37% زيادة في مؤشر "ناسداك" المركب المثقل بشركات التكنولوجيا.

آيفون أبطأ

ومن المتوقع أن يأتي جزء كبير من الضعف في مبيعات آيفون من الأميركتين، حيث من المقرر أن تنخفض الإيرادات بنسبة 6%، بحسب المحللين. ومن المتوقع أن تظل المبيعات من الصين - ثالث أكبر سوق لشركة أبل - ثابتة بسبب الانتعاش الاقتصادي غير المتكافئ، على الرغم من أن الشركة حققت أداءً أفضل من منافسيها المعتمدين على نظام "أندرويد" في البلاد.

انخفضت إجمالي شحنات الهواتف الذكية إلى الصين بنسبة 2.1% في الربع الثاني، وفقاً لشركة أبحاث السوق "IDC".

ومن المتوقع أن تنخفض مبيعات أجهزة Mac وiPad بنسبة 10.6% و11.2% على التوالي، وفقاً لبيانات "Refinitiv".

لكن بعض المحللين قالوا إن قطاع الخدمات - موطن متجر تطبيقات أبل وخدمات بث الصوت والفيديو - يمكن أن يكون نقطة مضيئة بفضل الارتفاع في سوق الإعلانات.

من المتوقع أن تنمو الأعمال، التي تمثل ما يقرب من ربع إجمالي إيرادات أبل، بنسبة 5.7% لأنها تستفيد أيضاً من زيادات أسعار اشتراكات iCloud، على الرغم من أن الوتيرة تشبه إلى حد كبير تلك التي حدثت في الأرباع الثلاثة السابقة.