"بلومبرغ": "درونز" روسية تضرب ميناء على الدانوب لتعطيل صادرات الحبوب

قصفت طائرات روسية بدون طيار (درونز) ميناءاً أوكرانياً على نهر الدانوب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح والذرة العالمية مع استمرار موسكو في حملتها لشل قدرة كييف على تصدير الحبوب.

وقال مكتب المدعي العام في أوكرانيا يوم الأربعاء إن الهجوم دمر منشآت تخزين الحبوب وخزان وقود ومباني إدارية في منطقة أوديسا بجنوب غرب أوكرانيا. بينما قال مسؤولون حكوميون وصناعيون على دراية بالوضع إن الصاروخ ضرب "إيزمائيل"، أحد أكبر محطات الأنهار في أوكرانيا بالقرب من الحدود مع رومانيا.

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فيما كتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عبر "تيليغرام": "على العالم أن يتفاعل. عندما تكون الموانئ المدنية أهدافاً، وعندما يدمر الإرهابيون عمداً حتى الصوامع - فهذا تهديد للجميع في جميع القارات"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي هذه الأثناء، قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 4.9%، وهي أكبر مكاسب خلال يوم واحد في أسبوع، قبل أن تتراجع مجدداً. كما ارتفعت العقود الآجلة للذرة.

وصعدت روسيا هجماتها على موانئ الدانوب منذ انسحابها من صفقة سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر ممر آمن على البحر الأسود. في الشهر الماضي، ضربت ريني، التي تكتسب أهمية متزايدة مع "إيزمائيل"ن و"أوست دونايسك"، في محاولة أوكرانيا للتحايل على الحصار الروسي بإرسال الحبوب عبر نهر الدانوب لشحنها من المياه الإقليمية الرومانية.

وقال سمسرا حبوب يعملان على نهر الدانوب إن ميناء "إيزمائيل" ما زالت تعمل وأن السفن قيد التحميل على الرغم من الأضرار. ومع ذلك، قال أحدهم إنه من غير الواضح عدد السفن التي ستستمر في الاتصال في تلك الموانئ، حيث لم تعد قناة "بيستر الأوكرانية"، التي تمتد على طول الحدود مع رومانيا، تعتبر آمنة.

ويبدو أن الضربات كان لها تأثير رادع حيث وصلت 3 سفن كبيرة فقط إلى الموانئ الأوكرانية يوم الثلاثاء، حتى مع استمرار السفن الصغيرة والصنادل في شق طريقها عبر نهر الدانوب، وفقاً لمسؤول في صناعة النقل.

وقال المصدر إن عشرات السفن تنتظر الآن في المياه الرومانية ولا تقترب سوى السفن الصغيرة والصنادل من الموانئ لتحميل الحبوب والوقود عبر قنوات الدانوب الرومانية. ورفضت وزارة البنية التحتية الأوكرانية ووزارة الدفاع الرومانية التعليق.

فيما ندد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بالهجمات ووصفها بأنها "جريمة حرب"، قائلا إنها تقوض إمدادات الغذاء لأكثر الناس احتياجاً في العالم.

ودافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن انسحاب روسيا من اتفاق البحر الأسود، وألقى باللوم على الدول الغربية في "أزمة الغذاء العالمية" واتهمها "بعرقلة الصادرات الزراعية الروسية حتى في الوقت الذي تتعافى فيه كميات قياسية من شحنات القمح والأسمدة إلى مستويات ما قبل الحرب.

القضية لها تداعيات في ما يسمى بالجنوب العالمي، حيث تعاني الدول النامية التي تعتمد على الحبوب التي يتم شحنها عبر البحر الأسود من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال وزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، الثلاثاء، إن بلاده تحاول إقناع روسيا بالعودة إلى المحادثات بشأن الاتفاق. وقال نظيره الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن اليابان "تستنكر إنهاء روسيا لمبادرة الحبوب وتأمل في العمل من أجل استئنافها.