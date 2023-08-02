اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شراكة بين مبادلة كابيتال
مبادلة للاستثمار
مبادلة للاستثمار

"مبادلة" توسّع استثماراتها في مراكز البيانات.. استحوذت على حصة في هذه الشركة!

سترفع قدرة مراكز بيانات "Aligned" إلى 2.5 غيغاوات عند البناء الكامل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استثمرت شركة مبادلة للاستثمار في مركز بيانات مقره الولايات المتحدة تديره شركة "Macquarie Asset Management"، مما عزز من حضور صندوق أبوظبي للثروة في البنية التحتية الرقمية.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء، إن الصندوق البالغ قيمته 276 مليار دولار سيصبح شريكاً بحصة أقلية في "Aligned Data Centers"، دون الكشف عن التفاصيل المالية.

مادة اعلانية

فيما سيكون لدى "Aligned"، التي تقدم كلاً من مراكز البيانات على نطاق واسع وحلول البنية التحتية الشاملة، أكثر من 2.5 غيغاوات من السعة عبر أكثر من 40 مركزاً للبيانات عند البناء الكامل، مما يجعلها من بين أكبر مشغلي مراكز البيانات الخاصة في الأميركتين.

ارتفاع أرباح "&e" الإماراتية بنسبة 3.8% إلى 2.5 مليار درهم شركات شركات ارتفاع أرباح "&e" الإماراتية بنسبة 3.8% إلى 2.5 مليار درهم

وتعمل "مبادلة" على توسيع محفظة البنية التحتية الرقمية العالمية بشكل سريع، وفقاً لـ "بلومبرغ". وفي مايو، خصصت 500 مليون دولار لشركة "Brightspeed"، وهي شركة خدمات اتصالات واتصالات واسعة النطاق مقرها الولايات المتحدة، واستثمرت العام الماضي 350 مليون دولار في مجموعة "برينستون" الرقمية المشغلة لمراكز البيانات الآسيوية. كما استثمرت 800 مليون جنيه إسترليني في "CityFibre" في المملكة المتحدة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وتجتذب شركات مراكز البيانات اهتماماً قوياً من المستثمرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى تصور العوائد المستقرة وتوقعات النمو المستمر حيث يعتمد الناس بشكل متزايد على التكنولوجيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأمم المتحدة تحذر: الاحتباس الحراري يعرض 400 مليون نسمة لخطر المجاعة الأمم المتحدة تحذر: الاحتباس الحراري يعرض 400 مليون نسمة لخطر المجاعة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط