"مبادلة" توسّع استثماراتها في مراكز البيانات.. استحوذت على حصة في هذه الشركة!

استثمرت شركة مبادلة للاستثمار في مركز بيانات مقره الولايات المتحدة تديره شركة "Macquarie Asset Management"، مما عزز من حضور صندوق أبوظبي للثروة في البنية التحتية الرقمية.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء، إن الصندوق البالغ قيمته 276 مليار دولار سيصبح شريكاً بحصة أقلية في "Aligned Data Centers"، دون الكشف عن التفاصيل المالية.

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فيما سيكون لدى "Aligned"، التي تقدم كلاً من مراكز البيانات على نطاق واسع وحلول البنية التحتية الشاملة، أكثر من 2.5 غيغاوات من السعة عبر أكثر من 40 مركزاً للبيانات عند البناء الكامل، مما يجعلها من بين أكبر مشغلي مراكز البيانات الخاصة في الأميركتين.

وتعمل "مبادلة" على توسيع محفظة البنية التحتية الرقمية العالمية بشكل سريع، وفقاً لـ "بلومبرغ". وفي مايو، خصصت 500 مليون دولار لشركة "Brightspeed"، وهي شركة خدمات اتصالات واتصالات واسعة النطاق مقرها الولايات المتحدة، واستثمرت العام الماضي 350 مليون دولار في مجموعة "برينستون" الرقمية المشغلة لمراكز البيانات الآسيوية. كما استثمرت 800 مليون جنيه إسترليني في "CityFibre" في المملكة المتحدة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وتجتذب شركات مراكز البيانات اهتماماً قوياً من المستثمرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى تصور العوائد المستقرة وتوقعات النمو المستمر حيث يعتمد الناس بشكل متزايد على التكنولوجيا.