ارتفاع قوي في أرباح "أمريكانا" الفصلية.. وخطة لإضافة 260 مطعماً جديداً

ارتفعت أرباح شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية" خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 325 مليون ريال، مقابل نحو 185 مليون ريال سعودي، خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وجاء النمو البالغ نسبته 75.7% مدعوماً بنمو المبيعات، بسبب زيادة النمو على أساس المثل بالمثل، إضافة إلى التوسع المستمر في محفظة المطاعم وتحسن هامش الربح الإجمالي. كما يأتي هذا النمو مدعوماً بالتعديل الناتج عن تسجيل دفعة ضريبية في مصر بقيمة 95.6 مليون ريال سعودي (25.5 مليون دولار أميركي) في الربع الثاني من العام 2022.

وأوضحت الشركة، أن الارتفاع القوي في إيرادات أمريكانا للمطاعم على أساس سنوي جاء مدعوماً بالالتزام المستمر بتوسيع محفظة مطاعمها المتنوعة في عملياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان. حيث أضافت الشركة 108 مطعماً جديداً خلال النصف الأول من العام 2023، ليصل إجمالي عدد مطاعمها في 30 يونيو 2023 إلى 2277 مطعماً.

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كما أشارت الشركة، إلى التطور الإيجابي في المبيعات على أساس سنوي، حيث تقيس المقارنة نمو إيرادات المطاعم التي كانت تعمل على مدار 12 شهراً. وارتفعت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 7.2% مقارنة بالنصف الأول من العام 2022، بفضل الأداء الجيد للعلامات التجارية كنتاكي وبيتزا هت على وجه الخصوص.

وحققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 13.5% في الربع الثاني من العام 2023، مقارنة بالربع الثاني من العام 2022، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لانخفاض عدد أيام رمضان خلال الربع.

فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من العام نحو 1.1 مليار ريال سعودي (291.7 مليون دولار أميركي)، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالنصف الأول من العام 2022، وحافظت الشركة على هامش قوي للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23.5% على الرغم من زيادة تكاليف المخزون المُرحل مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وقالت "أمريكانا للمطاعم"، إنها زادت مستويات مخزونها في عام 2022 بشكل استراتيجي لمنع نفاد المخزون ومواجهة اضطرابات سلسلة التوريد العالمية. ونجحت الإدارة في تقليص المخزون مرتفع التكلفة تدريجياً في النصف الأول من عام 2023، مما سيؤدي إلى دعم ارتفاع الهوامش في الفترات المستقبلية، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع الأساسية.

وسجلت الشركة تدفقات نقدية حرة للنصف الأول بلغت 416 مليون ريال مع معدل تحويل نقدي قدره 58.4%، وهو ما يدعم سياسة توزيع الأرباح المعلنة.

وتتوقع الشركة افتتاح عدد صاف يتراوح ما بين 250 إلى 260 مطعماً جديداً بحلول نهاية العام، مع التركيز على فرص النمو عبر أسواقها، لا سيما المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة، إنها ستواصل تقليص المخزون الاستراتيجي تدريجياً، خلال النصف الثاني من العام، والذي تم بناؤه خلال العام 2022 لمواجهة اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، وذلك بدعم من انخفاض أسعار السلع الرئيسية، حيث تتطلع الشركة إلى توسيع هوامش الربح.

أما بالنسبة لمصر، فلا يزال تركيز الشركة منصباً على تحسين العمليات، وتوسيع دعم مانح الامتياز، وتعزيز كفاءة التكاليف، حيث تتعامل بشكل استباقي مع التحديات المتعلقة بالعملة في مصر. كما تتمتع الشركة بوضع قوي يساعدها على مواصلة توسيع نطاق علاماتها التجارية الجديدة، بما في ذلك "بيتزا هت"، و"بيتس كوفي" في المملكة العربية السعودية. ولا تزال الشركة ملتزمة بتطوير قدراتها الرقمية وتحسين قنوات الإيرادات الخارجية.