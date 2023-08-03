"الراجحي كابيتال" للعربية: "سابك" أدارت كفاءة الإنتاج وتكلفته بأفضل من التوقعات

قال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن السبب في تراجع السوق السعودية خلال الجلسات الماضية هي عملية تقييم للسوق بعد مكالمات الأرباح التي أجرتها البنوك وبعض الشركات الكبري.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أعتقد أنه بعد المكالمات التي تمت بشأن مناقشة الأرباح وكانت معدلات النمو المتوقعة متحفظة، أعادت السوق عملية تقييم الأسهم.

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وذكر أنه كان من أكثر المتحفظين بشأن أداء قطاع البتروكيماويات،ومع ذلك يري أن نتائج أعمال الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" فاقت التوقعات حال استبعاد بند من 13 كانت محل توقعات المحللين، حيث خالف هذ البند التوقعات بشكل كبير جدا، وحال استبعاده، تكون الشركة تفوقت على جميع التوقعات سواء على متوسطها أو بحدها الأقصي.

وأشار إلى أن التحسن لدى سابك فالربع الثاني كان في كفاءة إدارة التكاليف، ولدى الشركة ميزة أن لديها محفظة منتجات، ومن خلالها تجاوزت تحديات أزمة انخفاض أسعار البترول في عام 2016، لكن الحال الآن مختلفة فالأزمة في انخفاض الطلب، وزيادة المعروض وأحوال السوق تؤثر على النتائج.

وأوضح أن قطاع البتروكيماويات مرتبط بقوة بالنشاط الصناعي في الصين الذي أظهر انكماشا قبل أسبوعين ومؤشر الإنتاج الصيني لم يستطع الوصول إلى مستويات ماقبل الجائحة، والتصريحات من الصين تقول "سنهتم بالجودة" وليس بالكمية وهذا معناه أن التعافي الصيني سيستغرق وقتا، وفي نفس الوقت يوجد عرض من المنتجات ما يضع الأسعار على مستوى ضغط.

وقال إن "سابك" أدارت كفاءة الإنتاج وتكلفته بشكل أفضل من توقعات السوق، لكن سيكون هناك ضغط على قطاع البتروكيماويات على الأقل خلال 3 أشهر مقبلة وربما أكثر.

وتوقع استمرار عدم تحسن الأسعار النهائية للمنتجات البتروكيماوية وارتفاع أسعار اللقيم لدى شركات البتروكيماويات بعد زيادة أسعار النفط، مع تراجع المخزونات الكبرى والتي لم تظهر أرقامها بعد لشهر يوليو، الذي شهد تفعيل خفض الإنتاج الطوعي من "أوبك بلس" ويتوقع أن ينخفض المخزون أكثر ما يرفع الأسعار ويضغط على هامش الأرباح.

وقال إن السوق تسعر سهم "سابك " بشكل منطقي ، وتقييم الراجحي المالية له في حدود 85- 90 ريالا للسهم.

وهبطت الأرباح الفصلية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 85.12% إلى 1.18 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، مقابل 7.93 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثاني من العام الجاري تراجعت بنسبة 33.6% على أساس سنوي إلى 37.17 مليار ريال، مقابل 55.98 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 87.22% إلى 1.84 مليار ريال، مقابل 14.02 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.