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علما السعودية وإيران
علما السعودية وإيران
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السعودية والكويت تجددان الدعوة لإيران إلى التفاوض حول ترسيم الحدود

أكدتا أن حقل الدرة بكامله هو ملكيه مشتركة بين السعودية والكويت فقط

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة ودولة الكويت، تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وأضافت: "كما تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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