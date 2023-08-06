الذكاء الاصطناعي.. لماذا لا تحتاج إلى سنوات طويلة من الخبرة لدخول القطاع؟

لا تزال سوق التوظيف في قطاع التكنولوجيا عالميا قوية، وسط زيادة الطلب على المهارات المتخصصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

في هذا الإطار، يوصي رئيس قسم علوم البيانات في "Adzuna"، جيمس نيف، بحسب "CNBC الأميركية"، من يبحث على وظيفة على بناء مهاراته في الذكاء الاصطناعي والتميز من خلال 3 طرق رئيسية.

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أولا، ابق على اطلاع بالتطورات

أوصى نيف بالبحث عن الموارد والمواضيع في هذا الإطار عبر الإنترنت والاشتراك في قوائم البريد الإلكتروني لقراءة أحدث الاتجاهات والتطورات.

وقال: "التكنولوجيا تتحرك بسرعة كبيرة، والتحدي هو مواكبة أحدث التطورات، إنه قد يكون من الصعب محاولة مواكبة التطورات التي تتغير كل أسبوع. إذا كان هناك أي شيء، فمن المهم حقًا المحاولة على الأقل وبناء معرفة أساسية لما يحدث وراء الكواليس مع أخبار الذكاء الاصطناعي."

استخدم الذكاء الاصطناعي في عملك الخاص

"ابحث عن الفرص في عملك لمحاولة استخدام هذه الأدوات بشكل حقيقي. هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه حقًا في فهم نقاط القوة والضعف" ويمكنك تعلم كتابة مطالبات ذكية للحصول على أفضل جواب منها. وأكد على ضرورة التتحقق مع مديرك بشأن سياسة شركتك بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في عملك قبل القيام بذلك، وتذكر تجنب إدخال بيانات الشركة الحساسة في "تشات جي بي تي" للحصول على معلومات، لأنها أداة عامة."

أظهر للعالم كيف استخدمت الذكاء الاصطناعي بنجاح

"لتمييز نفسك كمرشح، عليك أن تثبت أنك أنشأت منتجًا باستخدام هذه التقنية أو أنك أضفت قيمة تجارية لمؤسستك باستخدامها."

وأكد نيف أن أولئك الذين يبحثون عن وظائف ذات رواتب عالية يجب أن يبقوا على علم بما يحصل في قطاع الذكاء الاصطناعي خاصة في النصف الثاني من العام على وجه الخصوص.