خبير للعربية: الأسهم السعودية ستتأثر إيجابيا بتمديد خفض إنتاج النفط

قال رئيس المشورة لدى جي أي بي كابيتال عبد الله الحامد إن الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية اليوم نابع من أداء سوق النفط يوم الجمعة وتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا خلال سبتمبر وهو ما انعكس إيجابيا على السوق السعودية.

وأشار في مقابلة مع " العربية" أن مكررات الربحية للسوق السعودية تعتبر في الحد الأعلى للسوق تاريخيا لكن توجد شركات نتيجة ارتباطها بالاقتصاد المحلي كانت نتائجها ممتازة.

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وقال إن القطاع البنكي مهم وأساسي بالاقتصاد في المملكة العربية السعودية، ويمكن أن تكون الإشارة السلبية التى حدثت خلال الأسبوع الماضي هى احتمالات ارتفاع أسعار الفوائد، وأكدتها أرقام البطالة في أميركا التي صدرت يوم الجمعة وكانت جيدة ما أشار إلى احتمالات رفع إضافي لأسعار الفوائد المتوقع ما يضغط على ربحية بعض البنوك في المدى القصير، لكن فى المدى الطويل لديها القدرة على الاستفادة من رفع الفوائد.

وذكر أن أرباح شركة زين السعودية جاءت متماشية مع التوقعات، وتوقع أن يكون هناك نوع من الاتفاق على تسليم الأبراج في حالة معينة لشركة الاتصالات الجديدة التي سيتم دمج أبراج لعدد من الاتصالات تحتها، وذكرت الشركة أن مبالغ الصيانة زادت تقريبا 130 مليون ريال، لنقل الأبراج وإعادة استئجارها.

أوضح أن "زين" في طريقها الصحيح للاستفادة من هذه الصفقة وتحرير جزء كبير من رأس المال، وهو ما سينعكس أيضا على تكاليف القروض لدى شركة "زين" خصوصا مع ارتفاع أسعار الفوائد، وفور إتمام صفقة بيع أبراج الاتصالات سوف تستخدم جزءا من متحصلات البيع في عملية سداد الجزء الأكبر من القروض وبالتالي سوف ينخفض مبلغ تكاليف التمويل ما ينعكس على ربحية السهم.

وأشار إلى أن شركة "علم" من الشركات التى لديها قدرة على إعطاء مفاجآت إيجابية كل ربع، وهي من أهم الموردين التقنيين بالمملكة حاليا وما زال لدى الشركة الكثير لتحقيقه، والسهم يتداول على مكرر ربحية 45 مرة ويعتبر سعره مرتفعا، لكن مع الأخذ في الاعتبار تحقيق نمو في الأرباح الفصلية بنسبة 90% فنجد بعض المستثمرين يرون أن سعره منطقيا، ودائما ما نربط نمو الربحية بنمو مكرر الأرباح، وقد يكون السهم في الحد الأعلى من التقييمات ولكن أعتقد أن الشركة تعمل في مجال خصب جدا، والسهم أدى بشكل جيد.